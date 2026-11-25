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Στις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων χρόνων βαίνει η Ισπανία, καθώς στις 29 Νοεμβρίου καλείται να εκλέξει νέα βουλή και νέα κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι η δεξιά (Λαϊκό Κόμμα – PP) και η ακροδεξιά (Vox) μοιάζουν να έχουν παρει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις, εντούτοις, όλα δείχνουν ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, όχι μόνο δεν έχει καταθέσει τα όπλα, αλλά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει μετατρέψει την αναμέτρηση σε πραγματικό ντέρμπι.

Σύμφωνα με τη «δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων» της εφημερίδας El Pais, οι μετρήσεις έχουν μετατοπιστεί από την προκήρυξη των εκλογών στις 6 Οκτωβρίου. Η πιο σαφής αλλαγή ήταν η άνοδος του PSOE, το οποίο μείωσε το προβάδισμα του PP. Η διαφορά ήταν περίπου έξι ποσοστιαίες μονάδες όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές και έκτοτε έχει μειωθεί σε λιγότερο από 2,5 μονάδες, με την τάση να μειώνεται ακόμη περισσότερο. Οι εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν ότι το PSOE έχει τουλάχιστον 25% πιθανότητες να τερματίσει πρώτο.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή σημειώθηκε στα αριστερά του PSOE. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι αριστερές ομάδες που έχουμε ονομάσει Μέτωπα (Frente Amplio και οι συνασπισμοί με τους Podemos, Compromís, Ara Més και *Unión del Pueblo Canario) στο 6,8% των ψήφων, ενώ οι Podemos, όπου κατεβαίνουν ανεξάρτητα, βρίσκονται στο 1,1%. Μαζί, συγκεντρώνουν περίπου 8% στις δημοσκοπήσεις, πολύ κάτω από το 12,3% που κέρδισε ο Sumar στις γενικές εκλογές του 2023.

Το βασικό στοιχείο σε αυτές τις εκλογές είναι το αποτέλεσμα ανά πολιτικό μπλοκ. Στην τελευταία ενημέρωση, η δεξιά – PP, Vox και Se Acabó La Fiesta (SALF) – συγκεντρώνει το 51,2% των ψήφων, ενώ η αριστερά — PSOE, Fronts, Podemos και Adelante Andalucía — συγκεντρώνει το 38,7%. Αυτό αφήνει ένα χάσμα 12,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Στις γενικές εκλογές του 2023, αντίθετα, ήρθαν κοντά στην ισοπαλία, με τη δεξιά να κερδίζει το 45,6% των ψήφων και την αριστερά το 44%.

Το προβάδισμα της δεξιάς αυξήθηκε μεταξύ του 2024 και του καλοκαιριού του 2025, όταν το μερίδιό της στις ψήφους αυξήθηκε από 48% σε 52%. Αλλά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αυτό το πλεονέκτημα μειώθηκε κατά περίπου τρεις μονάδες. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η αριστερά, η οποία ξεκίνησε την κούρσα με οπισθοχώρηση, έχει ανακτήσει έδαφος από τότε που προκηρύχθηκαν οι εκλογές, ακόμη και αν εξακολουθεί να υπολείπεται της δεξιάς.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων δείχνει επίσης ότι οι δημοσκόποι διαφωνούν. Σχεδόν όλοι τοποθετούν το PP, με επικεφαλής τον Αλμπέρτο Νούνιεζ Φεϊχόο, στην πρώτη θέση, αλλά με μεγάλες διαφορές ανά εταιρεία: από λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με το 40dB. και την Ipsos, έως σχεδόν επτά μονάδες στις εκτιμήσεις του Hamalgama. Μόνο η SW Demoscopia και η Cluster17 τοποθετούν το PSOE μπροστά, μαζί με την CIS, την ισπανική στατιστική υπηρεσία. Τα στοιχεία της CIS, ωστόσο, δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωτικα, επειδή το ινστιτούτο έχει υπερεκτιμήσει την υποστήριξη για την αριστερά από το 2018.

Το παρακάτω διάγραμμα επιτρέπει την προσαρμογή κάθε δημοσκόπησης χρησιμοποιώντας το ιστορικό της κάθε εταιρείας. Η απάντηση εξαρτάται από το ποιες εκλογές χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς. Χρησιμοποιώντας σφάλματα δημοσκοπήσεων από κάθε εκλογική αναμέτρηση από το 2018, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, το προβάδισμα του PP έναντι του PSOE αυξάνεται από 2,5 σε 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν, συνολικά, υποτιμήσει την υποστήριξη προς τη δεξιά.

Ωστόσο, στις γενικές εκλογές η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς οι δημοσκοπήσεις έτειναν να υποτιμούν την Αριστερά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 2023: οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στη Δεξιά προβάδισμα 5,4 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά η διαφορά στην κάλπη ήταν μόλις 1,6 μονάδες. Αν προσαρμόσουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις συστηματικές αποκλίσεις (house effects) που παρατηρήθηκαν στις τρεις γενικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2018 και μετά, το προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος (PP) περιορίζεται σε περίπου μία μονάδα, αν και ο δεξιός χώρος παραμένει, συνολικά, σαφώς μπροστά.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Πρώτον, διότι οι δημοσκοπήσεις αποτελούν απλώς μια προσέγγιση της κοινής γνώμης. Δεύτερον, επειδή μεσολαβούν έξι ημέρες από τις τελευταίες έρευνες μέχρι τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Η Αριστερά έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά. Το αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί μένει να φανεί, ωστόσο δεν θα είναι πλέον δυνατή η παρακολούθησή της μέσω δημοσκοπήσεων: η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει τη δημοσίευση εκλογικών δημοσκοπήσεων κατά το πενθήμερο που προηγείται της ημέρας της ψηφοφορίας.

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