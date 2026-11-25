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Είκοσι έξι εργαζόμενοι σε ορυχείο χρυσού, το οποίο λειτουργούσε δίχως άδεια των αρχών, παγιδεύτηκαν όταν πλημμύρισε έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχή της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι ισχυρές κατακρημνίσεις προχθές Δευτέρα στην περιοχή Μπογκόρ, 60 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Τζακάρτα, είχαν αποτέλεσμα να υπερχειλίσει γειτονικό ποτάμι και να πλημμυρίσουν στοές του παράνομου μεταλλείου, παγιδεύοντας 26 μεταλλωρύχους, συνόψισε ο Έντρα Ροσμαουάν, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη δυτική Ιάβα.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την κατάσταση σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα), πρόσθεσε.

Ως τώρα, 26 άνθρωποι θεωρείται πως παραμένουν παγιδευμένοι στο χρυσωρυχείο, σημείωσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή του. Ένδεκα εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν καθώς τα νερά πλημμύριζαν τις στοές, διευκρίνισε.

Μεικτή ομάδα διασωστών καταβάλλει «τη μέγιστη προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στις στοές εξόρυξης, παρά τις δυσκολίες που οφείλονται στις μετεωρολογικές συνθήκες και το πόσο στενές είναι», εξήγησε ο Έντρα Ροσμαουάν.

Τα δυστυχήματα σε μεταλλεία και ορυχεία είναι συχνά στο πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με ιδιαίτερα πλούσιο σε πόρους υπέδαφος, ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια των αρχών, όπου τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά κανόνα αγνοούνται.

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