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Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν σήμερα η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι φέρονται να άφησαν τα παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Τα δύο παιδιά έκλαιγαν γοερά, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Μάλιστα, όταν εμφανίστηκαν στο σημείο, φέρονται να εξέφρασαν απορία για την παρουσία των αστυνομικών στη γειτονιά τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην ποινική τους μεταχείριση, αλλά και στην τύχη των δύο ανήλικων παιδιών.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα δύο παιδιά.

Οι εικόνες από το εσωτερικό της κατοικίας αποτυπώνουν ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες διαβίωσης, με σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο καθαριότητας και υγιεινής. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένα από τα δύο παιδιά βρέθηκε με ακαθαρσίες πάνω του.

Παραμένουν στο Ιπποκράτειο τα δύο παιδιά

Τα δύο ανήλικα εξακολουθούν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκαν προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι να αποφασιστεί το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους, τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό τους το νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και διερμηνείς.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η επιστροφή των παιδιών στη μητέρα τους, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες ή η μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας.

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