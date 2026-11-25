Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες συνήθειες στις αγορές των Ελλήνων καταναλωτών διαμορφώνει η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους, με περισσότερο από έναν στους δύο να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για τις αγορές της Black Friday και της εορταστικής περιόδου. Η αναζήτηση χαμηλότερων τιμών, η αξιολόγηση των προϊόντων και η επιλογή δώρων αποτελούν τις βασικές χρήσεις της νέας τεχνολογίας, την ώρα που οι ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των μετρητών. Ταυτόχρονα, όμως, εντείνεται ο προβληματισμός για την ασφάλεια των συναλλαγών και τις ολοένα πιο εξελιγμένες μεθόδους ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η MARC για λογαριασμό της Visa, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.003 ατόμων, κατά το διάστημα 9 έως 14 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 84% των ερωτηθέντων σκοπεύει να αγοράσει δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τον προϋπολογισμό της πλειονότητας να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 249 ευρώ. Η τιμή παραμένει το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής για το 74% των καταναλωτών, ακολουθούμενη από την ποιότητα με 65% και τις προσφορές με 37%. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Black Friday και η Cyber Monday επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις του 55% των ερωτηθέντων, με το αντίστοιχο ποσοστό στις ηλικίες 18 έως 29 ετών να εκτοξεύεται στο 76%. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές (49%) σχεδιάζουν να συνδυάσουν τις επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα με αγορές μέσω διαδικτύου.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στη διαδικασία επιλογής προϊόντων, καθώς το 72% των συμμετεχόντων δηλώνει εξοικειωμένο με τις σχετικές εφαρμογές. Στις δημοφιλέστερες χρήσεις συγκαταλέγονται η σύγκριση τιμών (64%), η ανάγνωση και αξιολόγηση κριτικών (63%) και η αναζήτηση προτάσεων για δώρα (48%). Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τεχνολογία περιορίζεται αισθητά όταν πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Μόλις το 24% των χρηστών AI θα επέτρεπε σε έναν ψηφιακό βοηθό να πραγματοποιήσει μια αγορά για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση προσωπικής έγκρισης σε κάθε στάδιο, ενώ το 81% αυτών θα έθετε ανώτατο όριο δαπάνης τα 100 ευρώ.

Κερδίζουν έδαφος οι ψηφιακές πληρωμές

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες εξοφλούν τις αγορές τους. Στα φυσικά καταστήματα, το 67% προτιμά τη χρήση κάρτας, έναντι 26% που επιλέγει τα μετρητά. Στις ηλεκτρονικές αγορές, οι κάρτες συγκεντρώνουν ποσοστό 52% και τα ψηφιακά πορτοφόλια 12%, με τη χρήση των τελευταίων να αυξάνεται στο 20% μεταξύ των νεότερων καταναλωτών. Το κινητό τηλέφωνο εξελίσσεται επίσης σε βασικό εργαλείο αγορών, καθώς το 70% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές χρησιμοποιεί το smartphone του, ενώ από αυτούς το 61% αξιοποιεί ψηφιακό πορτοφόλι.

Η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών συνοδεύεται, πάντως, από αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια. Το 59% των ερωτηθέντων φοβάται ότι μπορεί να πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 48% δηλώνει ότι αντιμετώπισε απόπειρα εξαπάτησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Οικονομική ζημιά υπέστη το 6%, με τους μισούς εξ αυτών να καταφέρνουν να ανακτήσουν τα χρήματά τους μέσω της διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγής στην τράπεζα. Μεταξύ των μεθόδων εξαπάτησης που καταγράφει η έρευνα ξεχωρίζουν τα παραπλανητικά μηνύματα που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη (51%) και οι τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

Παρά την αυξημένη ενημέρωση για τους κινδύνους, το 22% των καταναλωτών δεν έχει λάβει κανένα προληπτικό μέτρο προστασίας. Αντίθετα, το 30% αποφεύγει την αποθήκευση στοιχείων πληρωμής στο διαδίκτυο, το 25% έχει ενεργοποιήσει την ταυτοποίηση δύο παραγόντων και το 23% αλλάζει συχνότερα τους κωδικούς πρόσβασης.

Ο Country Manager της Visa στην Ελλάδα, Νίκος Πετράκης, αναφέρθηκε στη συνεργασία της εταιρείας με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας για την ενημέρωση των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι η επόμενη πρόκληση για τον κλάδο των πληρωμών είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης για λογαριασμό των καταναλωτών.

Διαβάστε επίσης:

Motor Oil: Κέρδη ρεκόρ 1,39 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, ισχυρή ρευστότητα και αυξημένο κατά 57% προμέρισμα

HELLENiQ ENERGY: Παραδόθηκε το «Πάρκο του Δάσους» στη Μάνδρα (photos/video)

HENSOLDT THEON NightVision: Ενισχύει την παραγωγική της ικανότητα στη Γερμανία – Υποστήριξη σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος νυχτερινής όρασης