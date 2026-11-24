Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η HELLENiQ ENERGY παρέδωσε στην τοπική κοινωνία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας το «Πάρκο του Δάσους», έναν νέο, πρότυπο χώρο πρασίνου στις εργατικές κατοικίες Μάνδρας. Η παρέμβαση μετέτρεψε έναν δημόσιο χώρο που για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητος, σε σύγχρονο πυρήνα ζωής, δημιουργώντας ένα μοναδικό σημείο συνάντησης και επαφής με τη φύση για όλους τους κατοίκους.

Στην εθελοντική δράση για τη διαμόρφωση του πάρκου συμμετείχαν 150 εθελοντές – εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY και μέλη των οικογενειών τους, που συνέβαλαν στις φυτεύσεις περισσότερων από 5.000 ενδημικών φυτών.

Το πάρκο περιλαμβάνει και ένα τμήμα microforest, δηλαδή ένα «μικροδάσος» που αποτελείται από μια πυκνά φυτεμένη μικρή δασική έκταση με δέντρα και θάμνους, τα οποία αντιπροσωπεύουν την χλωρίδα της περιοχής. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση υποστηρίζει την ταχεία ανάπτυξη της τοπικής βιοποικιλότητας, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα. Λειτουργεί με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση, μειώνει τη θερμοκρασία της γύρω περιοχής και απορροφά σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας και εντάσσεται στο ευρύτερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της HELLENiQ ENERGY για την ενίσχυση των χώρων πρασίνου, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, αποτελεί ένα απτό βήμα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, ύψους 25 εκατ. ευρώ, που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2026. Η συμβολή του πάρκου αφορά στην ενίσχυση του δημόσιου πρασίνου και της καθημερινότητας των κατοίκων, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας στήριξης των πληγεισών περιοχών.

«Με τη συνεργασία της HELLENiQ ENERGY, ένας δημόσιος χώρος που παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητος αποκτά νέα ζωή και γίνεται ένα καταπράσινο πάρκο με περισσότερα από 5.000 φυτά. Είναι μια ουσιαστική και συμμετοχική δράση, στην οποία συνέβαλαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου και οι μαθητές της περιοχής. Παράλληλα, αποτελεί την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας για τη δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου στον Δήμο και για νέες δενδροφυτεύσεις στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές», δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.

Η Γεωργία Λασανιάνου, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, σημείωσε: «Σχεδιάζουμε δράσεις που ενισχύουν την βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιώνουν το μικροκλίμα, στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Με το “Πάρκο του Δάσους” δημιουργούμε, μαζί με τον Δήμο, έναν νέο χώρο για τους κατοίκους μιας περιοχής που δοκιμάστηκε και αυτό το καλοκαίρι από τις πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, δίνουμε ξανά στους ανθρώπους της HELLENiQ ENERGY τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου. Η ενεργή συμμετοχή και η θερμή ανταπόκριση των ανθρώπων μας αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε να υλοποιούμε εθελοντικές δράσεις με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες».

Το «Πάρκο του Δάσους» συνεχίζει την προσέγγιση της HELLENiQ ENERGY για τη δημιουργία και αναβάθμιση δημόσιων χώρων πρασίνου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχη πρωτοβουλία είναι το «Πάρκο των Αισθήσεων» στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2026.

Διαβάστε επίσης:

HENSOLDT THEON NightVision: Ενισχύει την παραγωγική της ικανότητα στη Γερμανία – Υποστήριξη σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος νυχτερινής όρασης

ΔΕΗ: Στρατηγική είσοδος στην ιταλική αγορά ενέργειας με την εξαγορά της Enegan έναντι €330 εκατ.

Ο Όμιλος ΔΕΗ εξαγοράζει την ιταλική Enegan έναντι 330 εκατ. ευρώ