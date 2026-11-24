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Άγνωστοι διέρρηξαν την εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του Κέιτ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Sun.

Η εφημερίδα γράφει ότι η αστυνομία ερευνά διάρρηξη στο Άνμερ Χολ, εντός του βασιλικού κτήματος Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ οι δυο δράστες συνελήφθησαν.

Την ώρα της διάρρηξης το ζευγάρι με τα τρία του παιδιά απουσίαζαν από την κατοικία αυτή των δέκα δωματίων, έγραψε η Sun.

Η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε στο ζεύγος το σπίτι αυτό ως γαμήλιο δώρο το 2011.

Intruders break into Prince William and Kate Middleton’s estate gifted to them by Queen Elizabeth II https://t.co/rO7WF2WjZi https://t.co/anPdJ7DxUi November 24, 2026

Το χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους ή για σύντομες αποδράσεις καθώς η κύρια κατοικία τους είναι στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο δυτικό Λονδίνο.

Δεν υπήρξε άμεσα σχολιασμός από την αστυνομία του Νόρφολκ, ενώ ένας εκπρόσωπος του Ουίλιαμ απάντησε ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.

Η είδηση έγινε γνωστή ενώ ο Ουίλιαμ επισκεπτόταν τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Αν και τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συναναστρέφονται συχνά πολιτικούς ηγέτες και κυβερνητικούς υπουργούς σε επίσημες εκδηλώσεις, οι επισκέψεις στην Ντάουνινγκ Στριτ —την επίσημη κατοικία των Βρετανών ηγετών από το 1735— είναι πιο σπάνιες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε δειπνήσει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ το 1955, την παραμονή της παραίτησής του, ενώ το 2012 —τη χρονιά του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της— έγινε η πρώτη μονάρχης, ίσως εδώ και 200 χρόνια, που παρευρέθηκε εκεί σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ως διάδοχος του θρόνου, ο βασιλιάς Κάρολος είχε επίσης επισκεφθεί αρκετές φορές την Ντάουνινγκ Στριτ για να συμμετάσχει σε συναντήσεις και να ενημερωθεί για τη λειτουργία της κυβέρνησης, ενώ και η αείμνηστη μητέρα του Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη εκεί πριν από σχεδόν ακριβώς 37 χρόνια, το 1989.

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