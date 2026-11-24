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Την έντονη δυσαρέσκειά της για την εικόνα που παρουσιάζει η πρωινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από ένα story της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με φόντο την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη, αλλά και τα σχόλια που ακολούθησαν στις ψυχαγωγικές εκπομπές, η δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία της πρωινής ζώνης.

Έκανε, μάλιστα, την εν λόγω τοποθέτηση λίγη ώρα μετά τη σημερινή εμφάνιση των δύο δημοσιογράφων στο «10 Παντού», οι οποίοι, υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές με τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα και αγκαλιές…

Χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα ή εκπομπές, η Αφροδίτη Γραμμέλη έγραψε χαρακτηριστικά: «Ένα απέραντο πλυσταριό η πρωινή ζώνη στην τηλεόραση. Ποια ψυχαγωγία και ποια ενημέρωση. Ντροπή»

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