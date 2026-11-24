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Στα παιδικά της χρόνια αναφέρθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αποκαλύπτοντας ότι μεγάλωσε με τη μητέρα της, καθώς ο πατέρας της είχε φύγει από το σπίτι όταν η ίδια ήταν σε μικρή ηλικία.

Σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το The2Night Show, η γνωστή art director μοιράστηκε τους φόβους που είχε για την εξέλιξη των δικών της σχέσεων εξαιτίας της απουσίας του πατέρα της από την οικογενειακή ζωή, φόβοι που -όπως τόνισε- δεν επιβεβαιώθηκαν καθώς έχει μια τέλεια σχέση με τον συζυγό της ο οποίος είναι ένας υπέροχος μπαμπάς για τα παιδιά τους.

«Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός αλλά δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας. Η μαμά μου ήταν πολύ φίλη μου. Ήταν από τις γυναίκες που ήθελε να βγω κι εγώ και ο αδερφός μου. Ο μπαμπάς μου έφυγε μόνος του, δεν τον διώξαμε, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε δυο παιδιά με την ίδια λογική, ότι πρέπει να ζήσετε, να βγείτε, να γνωρίσετε» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της με τους γονείς της. Ο πατέρας μου ζούσε. Γι’ αυτό σου λέω ότι ξέπλενα τη σχέση με τον πατέρα μου που δεν υπήρχε. Πιο μικρή είχα το παράπονο ότι δεν με είχε καψουρευτεί ο πατέρας μου και ήθελα να τους κάνω όλους να με καψουρευτούν. Είμαι τυχερή, γιατί φοβόμουν μονίμως ότι θα το κουβαλάω πάντα και στις σχέσεις μου και στην οικογένειά μου, δεν έγινε. Έχω καταφέρει και έχω έναν σύντροφο που είναι συγκλονιστικός πατέρας, τα παιδιά μου τον λατρεύουν, τον έχουν Θεό. Οπότε ξέρω ότι οι σχέσεις της κόρης μου θα είναι πολύ καλύτερες απ’ ότι ήταν οι δικές μου».

«Είναι πολύ ωραίος. Είναι λιγάκι Βορειοευρωπαίος. Είμαι εγώ το λούνα παρκ, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός σε αυτή την οικογένεια, να κρατάει τα μπόσικα, αυτός έχει τη σοβαρότητα. Είμαι λίγο σίφουνας, είμαι το ηφαίστειο στην παρέα μας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Ο Βασίλης είναι ωραίος άνθρωπος μέσα και έξω» είπε, τέλος, για τον σύζυγό της.

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