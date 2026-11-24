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Σε τροχιά εκλογικής αναμέτρησης μπαίνει η Ιταλία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κάλπες να στηθούν την προσεχή άνοιξη. Και η Τζόρτζια Μελόνι ενδέχεται να βρει απέναντί της μια αντίπαλο που φιλοδοξεί να αμφισβητήσει τόσο την κυριαρχία της όσο και την πολιτική ατζέντα πάνω στην οποία την οικοδόμησε: την Έλι Σλάιν.

Η πρωθυπουργός προώθησε τον νέο εκλογικό νόμο, το αποκαλούμενο «Melonellum», προκαλώντας σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Το Δημοκρατικό Κόμμα τον καταψήφισε, καταγγέλλοντας ότι η πλειοψηφία προσαρμόζει τους κανόνες στις πολιτικές της ανάγκες. Η Σλάιν διάβασε στην κυβερνητική επιμονή φόβο απέναντι στην πιθανότητα ήττας, ενώ η Μελόνι πρόβαλε την ενότητα της δεξιάς και την κυβερνητική σταθερότητα. Η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει.

Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις

Εφόσον αναδειχθεί υποψήφια πρωθυπουργός, η Σλάιν μπορεί να δώσει στην αναμέτρηση έναν χαρακτήρα που δύσκολα θα χωρέσει στην παραδοσιακή αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Απέναντι στη Μελόνι, που επενδύει στην εικόνα της ισχυρής ηγεσίας και στη συντηρητική ταυτότητα της παράταξής της, η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος επιχειρεί να συγκροτήσει μια προοδευτική πρόταση με κοινωνικό περιεχόμενο. Έχει ήδη τοποθετήσει τους μισθούς και το ενεργειακό κόστος στις πρώτες προτεραιότητες μιας ενδεχόμενης κυβέρνησής της.

Εκεί μπορεί να κριθεί και η μεταξύ τους σύγκρουση: στο ποια θα πείσει ότι καταλαβαίνει καλύτερα την καθημερινότητα των Ιταλών. Η Μελόνι θα κληθεί να υπερασπιστεί τον κυβερνητικό απολογισμό της. Η Σλάιν να αποδείξει ότι οι κοινωνικές διεκδικήσεις της μπορούν να γίνουν εφαρμόσιμη πολιτική. Η προσωπική αντιπαράθεση θα αποκτήσει βάρος μόνο εφόσον εκφράσει διαφορετικές απαντήσεις στα ίδια προβλήματα.

Πρώτα ο Κόντε, μετά η Μελόνι

Προηγείται, βεβαίως, η εσωτερική δοκιμασία. Οι ηγεσίες του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Πέντε Αστέρων και της συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς συμφώνησαν στη διεξαγωγή προκριματικών έως τον Φεβρουάριο, με βασικούς διεκδικητές τη Σλάιν και τον Τζουζέπε Κόντε. Το ζητούμενο είναι κοινό πρόγραμμα και αναγνωρισμένη ηγεσία για την ανατροπή της δεξιάς.

Όμως, η πραγματική δοκιμασία για τη Σλάιν δεν θα εξαντληθεί σε μια νίκη απέναντι στον Κόντε. Θα μπορέσει να κρατήσει ενωμένο έναν συνασπισμό με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες; Να συνεννοηθεί με τον Κόντε, τον Φρατογιάνι και τον Μπονέλι, να διαχειριστεί τις εσωτερικές τάσεις του κόμματός της και το δύσκολο ζήτημα της συνύπαρξης με τον Ρέντσι; Οι τριβές γύρω από τις συμμαχίες και την Ουκρανία δείχνουν πόσο απαιτητική είναι αυτή η άσκηση.

Πάνω απ’ όλα, θα πρέπει να πείσει ότι η ψήφος στην κεντροαριστερά σημαίνει επιλογή μιας κυβέρνησης με ταυτότητα, στρατηγική και όραμα για τη χώρα. Να δώσει λόγο συμμετοχής και σε όσους έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική. Το «να φύγει η Μελόνι» μπορεί να συσπειρώνει. Για να κερδίσει, όμως, η Σλάιν χρειάζεται να απαντήσει πειστικά και στο «τι έρχεται μετά».

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