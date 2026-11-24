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Περίπου 47.000 γυναίκες και κορίτσια, ή αλλιώς πέντε ανά ώρα σε όλο τον κόσμο, δολοφονήθηκαν από οικείους τους το 2025, αριθμός συγκρίσιμος με αυτόν των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), ο αριθμός των γυναικών και κοριτσιών που σκοτώθηκαν από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους παρέμεινε σταθερός εδώ και αρκετά χρόνια, κυμαινόμενος μεταξύ 45.000 και 51.000.

Τον προηγούμενο χρόνο, 78.000 δολοφονήθηκαν από πρόθεση και το 60% ήταν γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν από οικείους τους, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Αυτό το σύνολο των 47.000 γυναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους, όπως εκτιμάται από ανάλυση στατιστικών στοιχείων από 122 χώρες και εδάφη, αναλογεί σε 129 θύματα κάθε μέρα.

Ενώ οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 19% των θυμάτων ανθρωποκτονιών παγκοσμίως το 2025, 60% αυτών δολοφονήθηκε στην ιδιωτική σφαίρα, σε σύγκριση με μόνο το 11% των ανθρωποκτονιών που είχαν ως θύματα άνδρες.

Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ τονίζει «την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας λαμβάνει υπόψη τις στενές σχέσεις, καθώς και τις σχέσεις εντός ευρύτερων οικογενειακών δομών».

Ενώ περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων γυναικοκτονιών από στενό συγγενή καταγράφηκε για άλλη μια φορά στην Αφρική (22.100), ακολουθούμενη από την Ασία (15.100), την Αμερική (7.400), την Ευρώπη (2.100) και την Ωκεανία (300).

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι, αν και τα ποσοστά ανθρωποκτονιών έχουν μειωθεί παγκοσμίως, τα ποσοστά γυναικοκτονιών έχουν μειωθεί με πιο αργό ρυθμό, ιδιαίτερα στην Αμερική και την Ευρώπη.

Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «ότι αυτά τα εγκλήματα είναι βαθιά ριζωμένα στις κοινωνικές νόρμες και στα έμφυλα στερεότυπα και υπογραμμίζει την ύπαρξη συγκεκριμένων εμποδίων που αποκλείουν την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στη δικαιοσύνη».

Ο όρος γυναικοκτονία αναφέρεται στη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών με βάση το φύλο.

Εκτός από τις δολοφονίες που διαπράττονται από έναν στενό σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, ο όρος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ορισμένα θύματα οργανωμένου εγκλήματος, καταναγκαστικής εργασίας ή εμπορίας ανθρώπων.

Τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες που διαπράττονται εκτός της ιδιωτικής σφαίρας παραμένουν πολύ περιορισμένα, σημειώνει η έκθεση, καθιστώντας αδύνατη ακόμη την εκτίμηση του εύρους αυτού του φαινομένου σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο.

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