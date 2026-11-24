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Η Τεχεράνη βάζει την Αθήνα στο κάδρο μιας πιθανής νέας σύγκρουσης με το Ισραήλ. Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του «Ποντικιού» από διπλωματική πηγή, η ιρανική πλευρά προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ελληνική κυβέρνηση για αυτό που θεωρεί ελληνική συμμετοχή σε στρατιωτικούς σχεδιασμούς κατά του Ιράν.

Η διαμαρτυρία έρχεται με φόντο την κοινή αεροπορική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ νότια της Κρήτης, στις 16 Νοεμβρίου. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία την παρουσίασε ως εκπαίδευση στον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών. Στο Ισραήλ, το μεγάλο ειδησεογραφικό site Ynet χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση της άσκησης «σαφές μήνυμα προς το Ιράν».

Η άσκηση και το μήνυμα προς το Ιράν

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την άσκηση δύο ημέρες μετά τη διεξαγωγή της. Έδωσαν έμφαση στην εκπαίδευση για αποστολές μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς να κατονομάσουν στόχο. Την ίδια περιγραφή μετέφεραν οι Times of Israel. Το Ynet ενέταξε την άσκηση σε ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης με την Τεχεράνη, ενώ το ρωσόφωνο ισραηλινό Cursorinfo πήγε πιο μακριά, παρουσιάζοντάς την ως εξάσκηση του ισραηλινού στρατού για νέο πλήγμα κατά του Ιράν.

Εδώ βρίσκεται η διπλωματική δυσκολία για την Αθήνα. Μια άσκηση που η ελληνική πλευρά εντάσσει στην τακτική διμερή εκπαίδευση αποκτά διαφορετικό πολιτικό βάρος όταν προβάλλεται στο Ισραήλ ως μήνυμα προς την Τεχεράνη. Με το διάβημα, η ιρανική πλευρά θέτει πλέον απευθείας στην ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα της ελληνικής εμπλοκής.

Επικίνδυνη εμπλοκή της Αθήνας

Η κυβέρνηση προβάλλει τη στενή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ ως κέρδος για την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ιρανικό διάβημα φέρνει στο προσκήνιο το διπλωματικό κόστος αυτής της επιλογής. Η Τεχεράνη αποδίδει πλέον στην Ελλάδα ρόλο στους σχεδιασμούς εναντίον της, ενώ στην Αθήνα η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει δημόσια πού σταματά η συνεργασία με το Ισραήλ σε περίπτωση νέου πολέμου.

Αυτή η ασάφεια είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Όσο βαθαίνει τη στρατιωτική συνεργασία χωρίς να ορίζει δημόσια τα όριά της, αφήνει στο Ισραήλ το περιθώριο να προβάλλει κοινές ασκήσεις ως επίδειξη ισχύος και στην Τεχεράνη να τις εκλαμβάνει ως ένδειξη ελληνικής εμπλοκής.

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