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Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται πλέον η αντίδραση των αγροτών, καθώς ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι η πληρωμή τους θα γίνει στο 70% στις 30 Νοεμβρίου και η εξόφληση στις 30 Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες είναι στα… κάγκελα και έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις αν δεν πληρωθούν ως το τέλος του μήνα, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει σήμερα ότι η πληρωμή θα γίνει στο 70% του ποσού.

Συγκεκριμένα, ανέφερεότι στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της ετήσιας ενίσχυσης σε 500.000 αγρότες, που έχουν υποβάλει δηλώσεις και έως τις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση για αυτούς, αλλά και για όσους δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις δηλώσεις.

«Επομένως μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα (έγγειες βελτιώσεις κ.ά.). Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα» είπε.

Παράλληλα, τόνισε πως «καταβάλλονται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τις επιζωοτίες (ευλογιά και αφθώδη πυρετό). Χρειάζεται πειθαρχία και συνεργασία του κράτους, της περιφέρειας και των κτηνοτρόφων. Το κράτος οφείλει να εφαρμόσει τους κανόνες, που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

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