Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τρεις επιλογές στην ελληνική αγορά, από 23.990€ έως 25.800€, με πορτμπαγκάζ που χωρούν τις αποσκευές της οικογένειας ακόμη κι όταν ταξιδεύουν πέντε.
Το παιδικό καρότσι μπαίνει πρώτο. Το θέμα είναι πόσος χώρος περισσεύει δίπλα του για τις βαλίτσες, ειδικά όταν στο πίσω κάθισμα ταξιδεύουν τα παιδιά με τη γιαγιά τους και η λύση «ρίξε τη μία πλάτη» παύει να είναι επιλογή. Κάπου εκεί, τα 500 λίτρα γίνονται ένα καλό σημείο εκκίνησης για όποιον ψάχνει το επόμενο οικογενειακό του.
Πόσα χρήματα χρειάζονται όμως για να τα αποκτήσει; Ξεχωρίσαμε τρία καινούργια μοντέλα που ξεπερνούν αυτό το όριο με πέντε θέσεις διαθέσιμες. Οι τιμές τους απέχουν μεταξύ τους μόλις 1.810€, αλλά το καθένα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Το ένα έχει 667 λίτρα ήδη από τη βασική του έκδοση, το δεύτερο μπορεί να μεταφέρει έως επτά επιβάτες και το τρίτο συνδυάζει μεγάλο χώρο αποσκευών με αυτόματο κιβώτιο.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
«Luce»: Τα δύο λάθη που παραδέχεται ο CEO της Ferrari, Benedetto Vigna
MG HS PHEV+: Το Plug-in Hybrid SUV που επικρατεί απέναντι στον ανταγωνισμό!
Οι μάρκες της Stellantis αποχωρούν από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.