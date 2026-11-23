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Η Stellantis θα ανακοινώσει σήμερα ότι σταματά τις επενδύσεις της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανέφερε η εφημερίδα Le Figaro, προσθέτοντας ότι η Peugeot θα αποχωρήσει από τους αγώνες αντοχής, ενώ οι Citroen και Opel θα αποχωρήσουν από τη Formula E.

Η Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει την έκθεση, αλλά δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει δύο έκτακτες συναντήσεις τη Δευτέρα με εκπροσώπους των εργαζομένων της Stellantis Motorsport.

Η Stellantis μειώνει το κόστος σε ολόκληρο τον όμιλο, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα επιδιώκει να αναδιοργανώσει την εταιρεία μετά από δύο χρόνια πτώσης των πωλήσεων και της κερδοφορίας, αναφέρει το Reuters.

Νωρίτερα φέτος, ο Αντόνιο Φιλόσα ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας, γνωστή ως «Πρόγραμμα Δημιουργίας Αξίας», με στόχο την εξοικονόμηση κόστους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2028. Ωστόσο, οι μετοχές της παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η πρώην ιδιοκτήτρια της Peugeot, PSA, είχε ήδη αποσυρθεί από τον αγώνα αντοχής 24 ωρών του Le Mans το 2012 για να εξοικονομήσει χρήματα, προτού επιστρέψει το 2022 μετά τη συγχώνευση της PSA με την FCA για τη δημιουργία της Stellantis.

Η μάρκα Lancia της Stellantis συμμετέχει επίσης σε αγώνες ράλι. Η Lancia Corse HF ολοκλήρωσε τη σεζόν της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι της FIA με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στο Rally Six Cities της Πορτογαλίας, όπου οι Pablo Sarrazin και Yannick Roche εξασφάλισαν τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη με το Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Sarrazin επέδειξε ταχύτητα και ωριμότητα σε όλο το ράλι, καθιερώνοντας τον εαυτό του ανάμεσα στους κορυφαίους διεκδικητές από τα πρώτα στάδια. Ο ταχύτερος χρόνος του στην SS3 και ο σταθερός ρυθμός του σε όλη τη διάρκεια του αγώνα υπογράμμισαν την ανταγωνιστικότητα του πληρώματος. Αξιοποίησαν στο έπακρο την τελευταία τους ευκαιρία στην Power Stage, όπου μια αποφασιστική επίθεση τους έφερε από την τρίτη στη δεύτερη θέση συνολικά, εξασφαλίζοντας ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα για τη Lancia Corse HF στον τελικό του πρωταθλήματος.

Περαιτέρω ενθαρρυντικά αποτελέσματα σημειώθηκαν στις κατηγορίες ERC4 και Junior ERC, όπου οι Francesco Dei Ceci και Daiana Darderi τερμάτισαν τρίτοι και στις δύο κατηγορίες στο Ράλι Έξι Πόλεις Βόρεια της Πορτογαλίας.

Οδηγώντας το Lancia Ypsilon Rally4 HF, το ιταλικό πλήρωμα ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό δεύτερο μισό της σεζόν, εξασφαλίζοντας επίσης την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη τόσο του ERC4 όσο και του Junior ERC.

Το αποτέλεσμα ανταμείβει την πρόοδο που σημείωσε ο νεαρός οδηγός της ACI Team Italia και την εργασία που πραγματοποιήθηκε μαζί με την Lancia Corse HF καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Οι Léo Rossel και Florian Barral εξασφάλισαν μια θέση στην πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης, φέρνοντας το Ypsilon Rally2 HF Integrale τους στην πρώτη δεκάδα μετά από έναν απαιτητικό αγώνα. Στο ERC4 και το Junior ERC, οι Sebastian Dallapiccola και Lorenzo Mattucci τερμάτισαν πέμπτοι, προσθέτοντας ένα ακόμη πολύτιμο αποτέλεσμα στη διεθνή τους εμπειρία με το Ypsilon Rally4 HF.

Μετά τον έβδομο και τελευταίο γύρο της σεζόν, η Lancia Corse HF ολοκληρώνει την καμπάνια FIA ERC στην τρίτη θέση της βαθμολογίας των ομάδων. Το αποτέλεσμα ολοκληρώνει μια έντονη σεζόν στην οποία η μάρκα έχει επανακαθιερωθεί ως ηγετική δύναμη στα ευρωπαϊκά ράλι με τα Ypsilon Rally2 HF Integrale και Ypsilon Rally4 HF. Το πρόγραμμα συνεχίζει να επικεντρώνεται στην παράλληλη ανάπτυξη των αυτοκινήτων και των πληρωμάτων της, από το Rally4 έως την κατηγορία Rally2.

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