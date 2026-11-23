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Την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να αξιοποιήσει την κορυφαία ιατρική τεχνολογία και τεχνογνωσία του Ισραήλ για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την ομιλία του στο διεθνές συνέδριο ELNET, σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026.

Συμμετέχοντας στη θεματική ενότητα «Innovation, Technology & Scientific Cooperation», ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το Ισραήλ «θαυμαστή χώρα» στον τομέα της υγείας και αναφέρθηκε στα βήματα της διμερούς συνεργασίας. Όπως γνωστοποίησε, μετά το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2024, το υπουργείο Υγείας προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το κορυφαίο Ιατρικό Κέντρο «Sheba», με τη συμβολή της πρέσβειρας του Ισραήλ στην Αθήνα, Pninat Yannay.

«Αυτή τη στιγμή συγκροτούμε τις ιατρικές ομάδες που θα έρθουν εδώ, στο “Sheba”, προκειμένου να εκπαιδευτούν εκ νέου, να γνωρίσουν νέα πρωτόκολλα εργασίας και να συμβάλουν στη μεταφορά νέων ιατρικών τεχνολογιών στην Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά ορισμένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά νοσοκομεία.

Επαφές υψηλού επιπέδου και επισκέψεις σε νοσοκομεία

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας είχε κύκλο επαφών με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog, τον Υπουργό Εξωτερικών και Εσωτερικών Gideon Sa’ar, καθώς και τον πρώην Πρωθυπουργό Yair Lapid.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Hadassah» και το Ιατρικό Κέντρο «Sheba», όπου συζήτησε με τις διοικήσεις και τους διευθυντές κλινικών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, μετέβη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’, παριστάμενος στη Δοξολογία για τη συμπλήρωση 21 ετών από την ενθρόνισή του.

Τέλος, σε δηλώσεις του σε ισραηλινά ΜΜΕ, όπως το τηλεοπτικό δίκτυο «i24News», ο κ. Γεωργιάδης εξήρε τους ισχυρούς στρατηγικούς δεσμούς Ελλάδας – Ισραήλ, τονίζοντας ότι βασίζονται σε στέρεα θεμέλια.

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