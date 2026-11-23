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Στη σύλληψη ενός 51χρονου οδηγού, ο οποίος μετέτρεψε την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας σε πίστα αγώνων, κινούμενος με κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής στην περιοχή του Ωρωπού, το βράδυ της Κυριακής (22/11).
Ειδικότερα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διαπίστωσαν, μέσω συσκευής ραντάρ, ότι ο 51χρονος κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν 120 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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