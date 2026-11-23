Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 51χρονου οδηγού, ο οποίος μετέτρεψε την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας σε πίστα αγώνων, κινούμενος με κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής στην περιοχή του Ωρωπού, το βράδυ της Κυριακής (22/11).

Ειδικότερα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διαπίστωσαν, μέσω συσκευής ραντάρ, ότι ο 51χρονος κινούνταν με 194 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν 120 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κολωνός: Η 16χρονη κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Πετρούπολη: Θα αντικατασταθούν όλα τα παλιά φωτιστικά των σχολείων, λέει ο Δήμος, μετά τον τραυματισμό δύο μαθητών από κάλυμμα που έπεσε στο κεφάλι τους











