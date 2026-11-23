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Η Μαρίσα Μπαλιούση αναμένεται να ενσωματωθεί στο δυναμικό του iefimerida με ρυθμιστικό-επιτελικό ρόλο, μερικά 24ωρα από την λύση συνεργασίας της με τον όμιλο ΣΚΑΪ στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα skai.gr του οποίου ήταν για περίπου δύο χρόνια ήταν διευθύντρια.

Την περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του φαληρικού ομίλου απο το iefimerida είχε μετακινηθεί ο Βασίλης Πούλος έως τότε διευθυντής σύνταξης του. Προς τα εκεί κατευθύνεται και η Ελένη Μπολοβίνη, εκ των αρχισυντακτών του σάιτ της Βεντήρη.

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