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Από την ερχόμενη Δευτέρα (30/11) στις 22.00 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα πάει… σύννεφο h «Ράδιο αρβύλα» στο MEGA.
Η πρεμιέρα στο MEGA σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της 20ής σεζόν για μια εκπομπή που έχει αφήσει διακριτό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.
Στο στάνταρ εξοπλισμό της εκπομπής, το «Top επικαιρότητας», αλλά και τα ευρηματικά βίντεο και τα soundtracks της Arvyla’s Productions τα οποία σχολιάζουν με χιούμορ την πολιτική και τηλεοπτική πραγματικότητα.
«Η νέα σεζόν φέρνει ξανά στην οθόνη όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την ξεχωριστή ταυτότητα του «Ράδιο Αρβύλα», πάντα με επίκεντρο τη σάτιρα, την αμεσότητα και τον καυστικό σχολιασμό», σημειώνει ο σταθμός. Αύριο, εκτός απροόπτου,αναμένεται και ο προγραμματικός σχεδιασμός του Mega για τις εκπομπές «Boomers» και «Vinyλιο».
Με τις προγραμματικές ανακαταξεις το δικαστικό-ερωτικό θρίλερ «Σύγκρουση» πήρε «φύλλο πορείας» για την Πέμπτη στις 22.00.
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