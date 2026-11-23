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Η πρωτοπόρος ιντερνετική πλατφόρμα ροής διαρκούς ροής, Netflix, είναι πιθανόν να έχει «βάλει στο μάτι» το τηλεοπτικό δίκτυο NBCUniversal. Το σχέδιο με την Warner Bros Discovery μπορεί να μην της βγήκε, αλλά δεν πτοήθηκε.

Ο συνιδριτής, Τέντ Σαράντος υπογράμμισε ότι ωφελήθηκαν από την εμπειρία του προηγούμενου καιρού τονίζοντας ότι «ενισχύσαμε πραγματικά τη δυναμική μας στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Ο Σαράντος στο μεταξύ αν και απέφυγε να αποκαλύψει τα επόμενα επεκτατικά/αναπτυξιακά σχέδια του Netflix, σιβυλλικά σημείωσε ότι «επενδύει στην ανάπτυξή της τόσο οργανικά όσο και ευκαιριακά».

Στο σημερινό τοπίο, μόνο μία εταιρεία μέσων ενημέρωσης σημαντικού μεγέθους φαίνεται ώριμη για εξαγορά: η NBCUniversal.

Μετά την προγραμματισμένη απόσχισή της από την Comcast στα μέσα του 2027, η NBCU θα μπορούσε να αποφέρει 60 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών Morningstar. Όσο για το ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο αγοραστής, πηγές της αγοράς δείχνουν ομόφωνα το Netflix ως τον επικρατέστερο υποψήφιο.

Οι ψίθυροι και τα μουρμουρητά του προηγούμενου πρόσφατου καιρού έδωσαν τη θέση τους σε τίτλους ειδήσεων στα ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Η σεναριολογία εντείνεται. «Όταν δουλεύεις σκληρά για να κλείσεις μια συμφωνία [και τελικά ναυαγεί], υπάρχει η λεγόμενη αδρεναλίνη του deal. Είσαι πανέτοιμος να κάνεις μια κίνηση», αναφέρει πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος κινηματογραφικού στούντιο. «Η μετοχή (της πλατφόρμας) παραμένει στάσιμη. Η ανάπτυξη έχει παγώσει. Η εταιρεία χρειάζεται μια τονωτική ένεση.

Υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα καθώς ο Τεντ Σαράντος βγάζει τόσα χρήματα την ώρα που γίνονται όλες αυτές οι απολύσεις.

Ο ίδιος άνθρωπος χαρακτήρισε μια ενδεχόμενη εξαγορά της NBCUniversal ως το «ιδανικό σενάριο». Άλλο πρώην ανώτατο διοικητικό στέλεχος κινηματογραφικού στούντιο συμφωνεί: το Netflix «πρέπει να αλλάξει το αφήγημα. Ο Τεντ καλείται να σώσει τη θέση του».

Στην πράξη τα πράγματα δεν είναι απλά όσο μπορεί να θεωρούνται ή να φαίνονται στα λόγια. Μια μετρήσιμη παράμετρος είναι τα φορολογικά. Η Comcast εκτιμά ότι η απόσχιση του NBCU μπορεί να γίνει χωρίς φορολογική επιβάρυνση για τους μετόχους της. Αλλά οι γνώστες των φορολογικών στις ΗΠΑ σημειώνουν, αναφέρει το Variety, πως προκειμένου να αποφευχθούν οι υψηλοί φόροι υπεραξίας, η NBCU και η Comcast υποχρεούνται να περιμένουν δύο χρόνια προτού προχωρήσουν σε πώληση σε τρίτο μέρος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η NBCU ενδέχεται να βγει στην αγορά προς πώληση γύρω στα μέσα του 2029. Αλλά- σχεδόν πάντα υπάρχει ένα- εάν το Netflix επιθυμεί διακαώς την απόκτηση της NBCU, οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί του σύμβουλοι μπορούν πιθανότατα να βρουν ευέλικτες λύσεις στη δομή της συμφωνίας, ώστε να παρακαμφθεί ο φορολογικός σκόπελος.

Μάλιστα, αυτό το χρονοδιάγραμμα ίσως ωθήσει το Netflix να επιχειρήσει μια συμφωνία με την Comcast για την εξαγορά της NBCU μέσα στους επόμενους έξι μήνες περίπου, προτού δηλαδή ολοκληρωθεί τυπικά ο διαχωρισμός της από τον μητρικό όμιλο.

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που περιπλέκουν μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Netflix και NBCU. Η Netflix με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επιθυμεί να επενδύσει στην παραδοσιακή τηλεόραση δεδομένου ότι στο πακέτο της NBCU και και το γραμμικό κανάλι Sky (και το Sky News). Αλλά, η προσθήκη του ψυχαγωγικού και αθλητικού προγράμματος του NBC «θα αύξανε την πιστότητα των συνδρομητών στην υπηρεσία του Netflix και θα της έδινε μεγαλύτερη τιμολογιακή ισχύ», αναφέρουν χρηματοοικονομικοί αναλυτές της Morningstar.

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