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Ο πρώην σχεδιαστής στρατιωτικών όπλων του Πενταγώνου, Γκάρι Μόσιερ, ισχυρίζεται έπειτα από 12 χρόνια ερευνών ότι τα UFO και οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, «σκηνοθετούν» συναντήσεις με τον αμερικανικό στρατό και επιδιώκουν τον επαναποικισμό της Γης, δημιουργώντας ακόμη και υβρίδια που μοιάζουν πανομοιότυπα με τους ανθρώπους.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ο Γκάρι Μόσιερ —πρώην εργολάβος του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου και συγγραφέας του βιβλίου «They’re Here: UFOs and Their Occupants»— ανέφερε πως περιστατικά όπως οι εμφανίσεις UFO, οι ακρωτηριασμοί βοοειδών, οι απαγωγές από εξωγήινους και τα αγρογλυφικά αποτελούν «σκηνοθετημένα» γεγονότα με στόχο τον εκφοβισμό της ανθρωπότητας.
«Πολλά από όσα γνωρίζουμε γι’ αυτούς θεωρώ ότι είναι σκηνοθετημένα. Προφανώς, αυτές οι συναντήσεις με το Πολεμικό Ναυτικό είναι σκηνοθετημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Μόσιερ αναφέρθηκε ειδικά στο περιστατικό του Ειρηνικού Ωκεανού, όταν πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από το αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές ασκήσεις ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνια. Τα ραντάρ εντόπισαν πολλαπλά άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα να κατέρχονται από ύψος περίπου 24,4 χιλιομέτρων στο επίπεδο της θάλασσας σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.
Ένας από τους πιλότους, ο αντιπλοίαρχος Ντέιβιντ Φρέιβορ, περιέγραψε ένα λευκό σκάφος σε σχήμα κάψουλας —που αργότερα ονομάστηκε «Tic Tac»—, το οποίο φαινόταν να ανταποκρίνεται έξυπνα στους ελιγμούς του μαχητικού του αεροσκάφους προτού επιταχύνει απότομα και εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο.
«Προκαλούν τα μαχητικά του Ναυτικού μας, τα παρενοχλούν, τα ακολουθούν σαν σκιά και τα εμπλέκουν σε αναμετρήσεις. Ουσιαστικά επιδεικνύουν συντριπτική τεχνολογία, τεχνολογική υπεροχή. Άρα, μας προκαλούν», εξήγησε ο Μόσιερ.
Παρά το γεγονός ότι το βίντεο του «Tic Tac» και αμέτρητες άλλες καταγραφές ΑΤΙΑ που έχουν κοινοποιηθεί από τον στρατό δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ ως πραγματικά εξωγήινα σκάφη —ενώ η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ απτά στοιχεία εξωγήινης ζωής στη Γη—, ο Μόσιερ υποστήριξε ότι η απόδειξη βρίσκεται στις τοποθεσίες των συναντήσεων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταγραφεί UFO να εισέρχονται στο σημείο συνάντησης της Εναέριας Περιπολίας Μάχης (Combat Air Patrol), μια απόρρητη τοποθεσία όπου συγκεντρώνονται οι πιλότοι μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής. Κατά την εκτίμησή του, το μήνυμα των εξωγήινων είναι: «Είμαστε η ανώτερη φυλή. Ξέρουμε πού πηγαίνετε. Ξέρουμε πού θα βρίσκεστε στο μέλλον. Μην τα βάζετε μαζί μας».
Αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία από πολυετείς καταγραφές θεάσεων UFO, ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βασικό κίνητρο της παρουσίας τους είναι ο επαναποικισμός της Γης.
«Η άποψή μου είναι ότι μας επισκέπτεται μια εξωγήινη φυλή, της οποίας η κύρια ατζέντα είναι ο επαναποικισμός του πλανήτη Γη. Έρχονται εδώ για να ζήσουν και να ευημερήσουν», υποστήριξε.
Για να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι οι εξωγήινοι προειδοποιούν την ανθρωπότητα να μην καταστρέψει τον πλανήτη, ο Μόσιερ επικαλέστηκε:
Χωρίς να διαθέτει αποδείξεις από δικές του άμεσες εμπειρίες, ο Μόσιερ υποστήριξε ότι όλα τα φαινόμενα, από τα αγρογλυφικά έως τις τηλεπαθητικές επαφές, αποσκοπούν στο να πείσουν τους ανθρώπους να προστατεύσουν τη Γη, ενόσω οι εξωγήινοι ζουν αθόρυβα ανάμεσά μας.
Στο δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης ότι εν ενεργεία μέλη του Κογκρέσου και πρώην κυβερνητικοί υπάλληλοι έχουν ισχυριστεί κατά το παρελθόν ότι υπάρχουν εξωγήινες βάσεις UFO στη Γη, πιθανώς κρυμμένες κάτω από τους ωκεανούς, ενώ άλλοι —μεταξύ των οποίων και ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα, Ματ Γκετς— έχουν υποστηρίξει ότι υβρίδια εξωγήινων και ανθρώπων ζουν απαρατήρητα στον ανθρώπινο πληθυσμό.
«Ουσιαστικά δημιουργούν ένα άλλο είδος, το οποίο αρχικά ονομαζόταν υβρίδια, και στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο αυτά τα υβρίδια να είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα με τους ανθρώπους, με εξαίρεση τη νευρολογική τους ικανότητα», ισχυρίστηκε ο Μόσιερ.
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