Takeaways by to pontiki AI Ο πρώην σχεδιαστής στρατιωτικών όπλων του Πενταγώνου, Γκάρι Μόσιερ, ισχυρίζεται έπειτα από δώδεκα χρόνια ερευνών ότι τα UFO και οι εξωγήινοι είναι υπαρκτά φαινόμενα.

Ο Μόσιερ υποστηρίζει ότι οι εξωγήινοι «σκηνοθετούν» συναντήσεις με τον αμερικανικό στρατό για να επιδείξουν την τεχνολογική τους υπεροχή και να εκφοβίσουν την ανθρωπότητα.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, απώτερος στόχος αυτής της παρουσίας είναι ο επαναποικισμός της Γης, καθώς οι εξωγήινοι επιδιώκουν να ζήσουν και να ευημερήσουν στον πλανήτη.

Ο Μόσιερ αναφέρει ότι φαινόμενα όπως οι εμφανίσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και οι απαγωγές αποτελούν προειδοποιήσεις προς τους ανθρώπους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρώην εργολάβος ισχυρίζεται επίσης ότι εξωγήινα υβρίδια, τα οποία μοιάζουν με ανθρώπους, ενδέχεται να διαβιούν απαρατήρητα ανάμεσα στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρώην σχεδιαστής στρατιωτικών όπλων του Πενταγώνου, Γκάρι Μόσιερ, ισχυρίζεται έπειτα από 12 χρόνια ερευνών ότι τα UFO και οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, «σκηνοθετούν» συναντήσεις με τον αμερικανικό στρατό και επιδιώκουν τον επαναποικισμό της Γης, δημιουργώντας ακόμη και υβρίδια που μοιάζουν πανομοιότυπα με τους ανθρώπους.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», ο Γκάρι Μόσιερ —πρώην εργολάβος του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου και συγγραφέας του βιβλίου «They’re Here: UFOs and Their Occupants»— ανέφερε πως περιστατικά όπως οι εμφανίσεις UFO, οι ακρωτηριασμοί βοοειδών, οι απαγωγές από εξωγήινους και τα αγρογλυφικά αποτελούν «σκηνοθετημένα» γεγονότα με στόχο τον εκφοβισμό της ανθρωπότητας.

«Πολλά από όσα γνωρίζουμε γι’ αυτούς θεωρώ ότι είναι σκηνοθετημένα. Προφανώς, αυτές οι συναντήσεις με το Πολεμικό Ναυτικό είναι σκηνοθετημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι «προκλήσεις» απέναντι στα αμερικανικά μαχητικά

Ο Μόσιερ αναφέρθηκε ειδικά στο περιστατικό του Ειρηνικού Ωκεανού, όταν πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από το αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές ασκήσεις ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνια. Τα ραντάρ εντόπισαν πολλαπλά άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα να κατέρχονται από ύψος περίπου 24,4 χιλιομέτρων στο επίπεδο της θάλασσας σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ένας από τους πιλότους, ο αντιπλοίαρχος Ντέιβιντ Φρέιβορ, περιέγραψε ένα λευκό σκάφος σε σχήμα κάψουλας —που αργότερα ονομάστηκε «Tic Tac»—, το οποίο φαινόταν να ανταποκρίνεται έξυπνα στους ελιγμούς του μαχητικού του αεροσκάφους προτού επιταχύνει απότομα και εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο.

«Προκαλούν τα μαχητικά του Ναυτικού μας, τα παρενοχλούν, τα ακολουθούν σαν σκιά και τα εμπλέκουν σε αναμετρήσεις. Ουσιαστικά επιδεικνύουν συντριπτική τεχνολογία, τεχνολογική υπεροχή. Άρα, μας προκαλούν», εξήγησε ο Μόσιερ.

Παρά το γεγονός ότι το βίντεο του «Tic Tac» και αμέτρητες άλλες καταγραφές ΑΤΙΑ που έχουν κοινοποιηθεί από τον στρατό δεν έχουν επιβεβαιωθεί ποτέ ως πραγματικά εξωγήινα σκάφη —ενώ η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν έχουν ανακτηθεί ποτέ απτά στοιχεία εξωγήινης ζωής στη Γη—, ο Μόσιερ υποστήριξε ότι η απόδειξη βρίσκεται στις τοποθεσίες των συναντήσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν καταγραφεί UFO να εισέρχονται στο σημείο συνάντησης της Εναέριας Περιπολίας Μάχης (Combat Air Patrol), μια απόρρητη τοποθεσία όπου συγκεντρώνονται οι πιλότοι μετά την ολοκλήρωση μιας αποστολής. Κατά την εκτίμησή του, το μήνυμα των εξωγήινων είναι: «Είμαστε η ανώτερη φυλή. Ξέρουμε πού πηγαίνετε. Ξέρουμε πού θα βρίσκεστε στο μέλλον. Μην τα βάζετε μαζί μας».

Προειδοποιήσεις για το περιβάλλον και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία από πολυετείς καταγραφές θεάσεων UFO, ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βασικό κίνητρο της παρουσίας τους είναι ο επαναποικισμός της Γης.

«Η άποψή μου είναι ότι μας επισκέπτεται μια εξωγήινη φυλή, της οποίας η κύρια ατζέντα είναι ο επαναποικισμός του πλανήτη Γη. Έρχονται εδώ για να ζήσουν και να ευημερήσουν», υποστήριξε.

Για να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι οι εξωγήινοι προειδοποιούν την ανθρωπότητα να μην καταστρέψει τον πλανήτη, ο Μόσιερ επικαλέστηκε:

Τη θέαση ΑΤΙΑ στη Ζιμπάμπουε το 1994: 62 μαθητές ανέφεραν ότι είδαν ασημόχρωμα αντικείμενα να κατεβαίνουν από τον ουρανό, ενώ πολλοί μάρτυρες δήλωσαν ότι συνάντησαν ανθρωποειδείς φιγούρες και έλαβαν τηλεπαθητικά μηνύματα πως «καταστρέφουμε τον πλανήτη Γη».

62 μαθητές ανέφεραν ότι είδαν ασημόχρωμα αντικείμενα να κατεβαίνουν από τον ουρανό, ενώ πολλοί μάρτυρες δήλωσαν ότι συνάντησαν ανθρωποειδείς φιγούρες και έλαβαν τηλεπαθητικά μηνύματα πως «καταστρέφουμε τον πλανήτη Γη». Πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις: Όπως ανέφερε, UFO εμφανίζονται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, χώρους αποθήκευσης όπλων, οπλικές πλατφόρμες και μονάδες επεξεργασίας όπλων ή πυρηνικών. Πρώην στρατιωτικοί έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν άγνωστα σκάφη πετούσαν πάνω από αμερικανικές και σοβιετικές βάσεις πυρηνικών πυραύλων και, σύμφωνα με πληροφοριοδότες, είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τους πυραύλους κατά βούληση.

Όπως ανέφερε, UFO εμφανίζονται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, χώρους αποθήκευσης όπλων, οπλικές πλατφόρμες και μονάδες επεξεργασίας όπλων ή πυρηνικών. Πρώην στρατιωτικοί έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν άγνωστα σκάφη πετούσαν πάνω από αμερικανικές και σοβιετικές βάσεις πυρηνικών πυραύλων και, σύμφωνα με πληροφοριοδότες, είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τους πυραύλους κατά βούληση. Ακρωτηριασμούς βοοειδών και απαγωγές: Ο Μόσιερ εικάζει ότι οι ακρωτηριασμοί ζώων αποτελούν προσπάθεια να δειχθεί στους ανθρώπους ότι πρέπει να φροντίζουν τα κοπάδια τους, καθώς οι εξωγήινοι ανησυχούν για τα αποθέματα τροφής, ενώ στις υποτιθέμενες συνομιλίες με απαχθέντες επιπλήττουν την ανθρωπότητα για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Υποθαλάσσιες βάσεις και ανθρώπινα υβρίδια

Χωρίς να διαθέτει αποδείξεις από δικές του άμεσες εμπειρίες, ο Μόσιερ υποστήριξε ότι όλα τα φαινόμενα, από τα αγρογλυφικά έως τις τηλεπαθητικές επαφές, αποσκοπούν στο να πείσουν τους ανθρώπους να προστατεύσουν τη Γη, ενόσω οι εξωγήινοι ζουν αθόρυβα ανάμεσά μας.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται επίσης ότι εν ενεργεία μέλη του Κογκρέσου και πρώην κυβερνητικοί υπάλληλοι έχουν ισχυριστεί κατά το παρελθόν ότι υπάρχουν εξωγήινες βάσεις UFO στη Γη, πιθανώς κρυμμένες κάτω από τους ωκεανούς, ενώ άλλοι —μεταξύ των οποίων και ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα, Ματ Γκετς— έχουν υποστηρίξει ότι υβρίδια εξωγήινων και ανθρώπων ζουν απαρατήρητα στον ανθρώπινο πληθυσμό.

«Ουσιαστικά δημιουργούν ένα άλλο είδος, το οποίο αρχικά ονομαζόταν υβρίδια, και στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο αυτά τα υβρίδια να είναι ουσιαστικά πανομοιότυπα με τους ανθρώπους, με εξαίρεση τη νευρολογική τους ικανότητα», ισχυρίστηκε ο Μόσιερ.

Διαβάστε επίσης:

Βέλγιο: Παραλύουν οι πτήσεις λόγω της πανεθνικής απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 24 οι νεκροί – Συνεχίζεται η έρευνα για πάνω από 30 αγνοούμενους

«Ερωτευμένος» ο Τραμπ με τον Τζένσεν Χουάνγκ: Ελπίζω η Nvidia να τον επαναπροσλάβει – Θα ήταν το καλύτερο για τις ΗΠΑ