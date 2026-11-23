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Η COP31 δεν θα μείνει στη μνήμη ως μια θετική εμπειρία. Οι πιο μακρές συνομιλίες για το κλίμα στην ιστορία του ΟΗΕ απέτυχαν να οδηγήσουν στην επίτευξη της κεντρικής πολιτικής συμφωνίας – των «Συμφώνων της Αττάλειας» (Antalya Pacts).

Παρά το γεγονός ότι δύο χώρες, η Αυστραλία και η Τουρκία, ηγήθηκαν της προσπάθειας ως συνδιοργανώτριες των διαπραγματεύσεων, δεν κατόρθωσαν να φέρουν τα κράτη σε συμφωνία. Μετά από μια δραματική και γεμάτη εντάσεις τελευταία ημέρα, κατά την οποία ορισμένες χώρες αποχώρησαν, τίθεται πιο επιτακτικά από ποτέ το ερώτημα: μπορεί άραγε η διαδικασία των COP να αποδώσει ακόμη καρπούς; Ακολουθούν πέντε βασικά συμπεράσματα του BBC για τη διάσκεψη που οι διοργανωτές ήλπιζαν να μείνει γνωστή ως η «COP της υλοποίησης».

Ο κόσμος προετοιμάζεται για μια πραγματικότητα πέραν του ορίου του 1,5°C.

Αυτή ήταν η πρώτη COP μετά την προειδοποίηση του ΟΗΕ ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο του 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Πρόκειται για το όριο που τα κράτη συμφώνησαν να μην υπερβούν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, η οποία υπογράφηκε το 2015.

Το προσχέδιο της συμφωνίας αναγνώριζε τη δυσάρεστη πραγματικότητα ότι η δράση για το κλίμα, μέχρι σήμερα, έχει αποτύχει στον πιο κρίσιμο στόχο της. Χωρίς συμφωνία, αυτή η παραδοχή χάθηκε. Πριν από σχεδόν μία δεκαετία, μια ομάδα επιστημόνων του κλίματος —το επίσημο όργανο του ΟΗΕ, η IPCC— προειδοποίησε για τις συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5°C σε σύγκριση με τους 2°C:

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα ήταν κατά 10 εκατοστά υψηλότερη, εκθέτοντας επιπλέον 10 εκατομμύρια ανθρώπους στον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι ωκεανοί θα γίνονταν πιο όξινοι, προκαλώντας ενδεχομένως μη αναστρέψιμες βλάβες σε ορισμένες μορφές θαλάσσιας ζωής.

Θα παρατηρούνταν ακραίες θερμές συνθήκες —δηλαδή πολύ θερμές ημέρες και νύχτες— σε κάθε κατοικημένη περιοχή του πλανήτη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών, αλλά και κατά την τελευταία ημέρα, πολλές χώρες αναγνώρισαν ότι ο συγκεκριμένος στόχος παραμένει ο «αστέρας-οδηγός» για τη δράση τους στο κλίμα. «Αυτή η COP επιχείρησε να αντιμετωπίσει σκληρές αλήθειες: ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόκειται να ξεπεράσει το όριο του 1,5°C και ότι οφείλουμε να δράσουμε με ακόμη μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών», δήλωσε η Μιατά Φανμπουλέ, Υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Το προσχέδιο πρότεινε να διατηρηθεί αυτή η υπέρβαση του ορίου όσο το δυνατόν μικρότερη και βραχυπρόθεσμη, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για την «απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα» (Carbon Dioxide Removal – CDR). Πρόκειται για μια διαδικασία που απομακρύνει τα αέρια του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα και η οποία δεν είχε αναφερθεί ρητά σε προηγούμενες τελικές συμφωνίες των διασκέψεων COP.

Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να απομακρυνθεί με φυσικό τρόπο μέσω της φύτευσης δέντρων – αν και υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κλίμακα και τη μονιμότητα αυτής της λύσης. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογικές λύσεις, οι οποίες όμως είναι αμφιλεγόμενες και δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς.

Χωρίς επιπλέον πόρους, περισσότερα ορυκτά καύσιμα

Οι φετινές διαπραγματεύσεις ανέδειξαν ένα ανησυχητικό ζήτημα: η συναίνεση δεν διαρκεί για πάντα. Σχετικά με την κεντρική πολιτική συμφωνία –τα «Σύμφωνα της Αττάλειας» (Antalya Pacts)– οι χώρες δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα όσον αφορά τη συμπερίληψη αναφορών στα ορυκτά καύσιμα.

Κι όμως, η ίδια ακριβώς δέσμευση είχε αναληφθεί μόλις πριν από τρία χρόνια, στη διάσκεψη COP28 στο Ντουμπάι. Επιπλέον, τα πλούσια κράτη απέτυχαν να προσδιορίσουν το ύψος των πρόσθετων πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ήδη δέσμευση από πέρυσι για τριπλασιασμό του ποσού (από τα 40 δισ. δολάρια ή 30 δισ. λίρες) έως το 2035 – ωστόσο, η ερμηνεία αυτής της δέσμευσης παραμένει αμφιλεγόμενη. Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν στην επαναβεβαίωση δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναλάβει, εγείρει ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά τους να συνεργάζονται, καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται.

Ο Αυστραλός υπουργός Κρις Μπόουεν, ο οποίος συντόνιζε τις διαπραγματεύσεις, επισήμανε κατά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ότι ο κόσμος σήμερα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με την εποχή που αναλήφθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις, μόλις πριν από λίγα χρόνια. «Η κατάσταση κατά την έναρξη αυτής της COP χαρακτηριζόταν από το πιο περίπλοκο και τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον που έχουμε ζήσει ποτέ».

Αυτό κατέστη σαφές κατά την τελική συνεδρίαση, όπου διατυπώθηκαν αιχμηρές τοποθετήσεις. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ, Ντάρα Ο’ Μπράιεν, δήλωσε ότι οι συνομιλίες «έπεσαν θύματα ομηρίας από ορισμένα κράτη παραγωγής πετρελαίου».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος εκπρόσωπος, Σεργκέι Κονονουτσένκο, άλλαξε τη γλώσσα από τα ρωσικά στα αγγλικά για να απευθυνθεί απευθείας στην αντιπροσωπεία της ΕΕ. Τους κατηγόρησε ότι παρέχουν κλιματική χρηματοδότηση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αποκλειστικά υπό τη μορφή δανείων, σχολιάζοντας: «Πρόκειται για μια παλιά, αποικιοκρατικού τύπου κατανομή εργασίας, υπό νέα σημαία».

Πρόκειται για σοβαρό πλήγμα, όχι μόνο για τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για τον ίδιο τον πολυμερή χαρακτήρα της διεθνούς συνεργασίας – την ιδέα, δηλαδή, ότι τα κράτη μπορούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους σε άλλα ζητήματα για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν από μόνα τους.

Το 165 είναι ο μαγικός αριθμός

Ενώ ο διεθνής τύπος – και, όπως φαίνεται, πολλές από τις χώρες – επικεντρώθηκαν στο κείμενο-πλαίσιο, δηλαδή στην κεντρική πολιτική συμφωνία, στις φετινές συνομιλίες υπήρχαν άλλα 164 θέματα στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση. Και ορισμένα από αυτά συμφωνήθηκαν.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από ένα παγκόσμιο σύστημα πιστωτικών μονάδων άνθρακα –χρήματα που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου– θα διατεθούν για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Συμφώνησαν να προωθήσουν ένα πλαίσιο για μια «δίκαιη μετάβαση», το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες στρέφονται προς την καθαρή ενέργεια. Ωστόσο, υπήρξαν πολλά άλλα ζητήματα για τα οποία δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, ορισμένα εκ των οποίων θα εξεταστούν στη διάσκεψη COP32. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται –κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο– το πρόγραμμα εργασίας που είναι υπεύθυνο για την προώθηση δράσεων μείωσης των εκπομπών.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει ασταμάτητη

Όσα συμφωνούν οι κυβερνήσεις στις αίθουσες διαπραγματεύσεων της COP αποτελούν μόνο ένα μέρος των παραγόντων που καθορίζουν την ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης. Η πιο πρόσφατη έκθεση «World Energy Outlook» (Προοπτικές για την Παγκόσμια Ενέργεια) του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) υποδεικνύει μια άλλη ισχυρή δύναμη: την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, η διατάραξη του εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτέλεσε το μεγαλύτερο σοκ στην ιστορία του ενεργειακού εφοδιασμού. Όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο για τις χώρες να στραφούν από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εντός των συνόρων τους.

Έχουν αλλάξει επίσης και τα οικονομικά δεδομένα. Τα ηλιακά πάνελ, οι μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν καταστεί ολοένα και πιο ανταγωνιστικά. Παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί ο πληθωρισμός, κατά τη διάρκεια της COP ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ατζέντας Δράσης» (Action Agenda).

Πρόκειται για το σκέλος της διαδικασίας της COP που επιδιώκει να κινητοποιήσει δράσεις εκτός των επίσημων διαπραγματεύσεων, εμπλέκοντας επιχειρήσεις, επενδυτές και πόλεις – φέτος, η έμφαση δόθηκε στην ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή, στη μετάβαση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων στην ηλεκτρική ενέργεια.

«Δεν εισερχόμαστε απλώς στην εποχή του ηλεκτρισμού· έχουμε ήδη φτάσει στην εποχή του ηλεκτρισμού», δήλωσε στο BBC ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Όπως επισημαίνει, η ενεργειακή ασφάλεια και οι πολιτικές για το κλίμα είναι πλέον «στενά ευθυγραμμισμένες».

Αυτό δεν καθιστά τη διάσκεψη COP περιττή. Οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης, σύμφωνα με τη Δρ. Τζένι Ντόντσον, ανώτερη διευθύντρια στο Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development), στα μέλη του οποίου συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η Amazon και η Apple.

«Ένα βασικό μήνυμα από τον επιχειρηματικό κόσμο είναι ότι, ενώ μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά —και μάλιστα με λύσεις που είναι συχνά ανταγωνιστικές ως προς το κόστος—, εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια πολιτικής, τόσο όσον αφορά τις υποδομές όσο και τις διαδικασίες αδειοδότησης».

Ωστόσο, καθώς η καθαρή ενέργεια αποκτά τη δική της εμπορική δυναμική, οι επίσημες διαπραγματεύσεις ενδέχεται να καταστούν λιγότερο σημαντικές για τον καθορισμό της κατεύθυνσης και του ρυθμού της.

Μήπως η διαδικασία των COP έχει καταστεί δυσλειτουργική;

Η COP31 κατέδειξε πώς αλλάζει ο ρόλος αυτών των ετήσιων διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 διασκέψεων COP, η έμφαση δόθηκε στη δημιουργία του διεθνούς πλαισίου για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η σημαντική διπλωματική τομή σημειώθηκε στο Παρίσι το 2015, όταν σχεδόν όλες οι χώρες συμφώνησαν να διατηρήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C και να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της στους 1,5°C.

Στο Παρίσι θεσπίστηκε επίσης ένας μηχανισμός που αποσκοπεί στη μετατροπή των υποσχέσεων σε απτή πρόοδο. Κάθε πέντε χρόνια, οι κυβερνήσεις αξιολογούν τη συλλογική πρόοδο μέσω μιας παγκόσμιας αποτίμησης (global stocktake) και υποβάλλουν νέα εθνικά σχέδια για το κλίμα, γνωστά ως NDC (Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές).

Ακολούθησαν και άλλες συμφωνίες: ένα ταμείο για την κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή (COP27), η δέσμευση για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (COP28), ένας νέος στόχος για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα (COP29) και ενισχυμένη στήριξη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (COP30).

Με άλλα λόγια, η διεθνής αρχιτεκτονική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει, σε μεγάλο βαθμό, οικοδομηθεί. Τώρα έρχεται το πιο δύσκολο κομμάτι: να διασφαλιστεί ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί στην πράξη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η φετινή διάσκεψη στην Αττάλεια της Τουρκίας χαρακτηρίστηκε ως μια «COP υλοποίησης».

Η έμφαση μετατοπίζεται πλέον στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί. Η Καμίλα Μπορν, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ηνωμένου Βασιλείου για την COP26 Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την κατάργηση του «συνοδευτικού κειμένου» (cover text) – της κεντρικής πολιτικής συμφωνίας την οποία συνυπογράφουν οι χώρες, αναλαμβάνοντας νέες δεσμεύσεις.

Δεν αποτελεί απαίτηση η ύπαρξη ενός τέτοιου κειμένου, και επί σειρά ετών οι χώρες κατάφερναν να λειτουργούν χωρίς αυτό. Η Αυστραλία επέλεξε να προωθήσει ένα τέτοιο κείμενο στη συγκεκριμένη COP, και ακριβώς εκεί απέτυχε. Σε πολλά από τα διαδικαστικά ζητήματα, για τα οποία μίλησε η Καμίλα Μπον, επιτεύχθηκε συμφωνία. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό, αν και όχι απαραίτητα συναρπαστικό.

Επιπλέον, υπάρχει ένα θεμελιώδες όριο στο τι μπορεί να επιτύχει αυτός ο μηχανισμός. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, δεν υφίσταται μηχανισμός που να υποχρεώνει τις χώρες να επιτύχουν τους στόχους τους για τις εκπομπές ρύπων. Επομένως, όταν οι επικριτές καταλογίζουν στη διαδικασία της COP ότι αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την απαιτούμενη ταχύτητα, στην πραγματικότητα δεν φταίει το σύστημα, υποστηρίζει ο Άλντεν Μάγιερ, έμπειρος διαπραγματευτής σε θέματα κλίματος, ο οποίος εργάζεται πλέον στη δεξαμενή σκέψης E3G.

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