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Με βαθύ ρήγμα για τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς συνολική συμφωνία και με κρίσιμες εκκρεμότητες για τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης ολοκληρώθηκε η COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας. Έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων και παράταση μεγαλύτερη των 50 ωρών, σχεδόν 200 χώρες απέτυχαν να καταλήξουν σε κοινή πολιτική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες αντιπροσωπείες αρνήθηκαν να εγκρίνουν ένα κείμενο χωρίς ρητή αναφορά στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, ενώ οι φτωχότερες οικονομίες δεν εξασφάλισαν τις συγκεκριμένες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που διεκδικούσαν.

Η κατάρρευση των συνομιλιών την Κυριακή (22/11) αφήνει τη διεθνή συνεργασία για το κλίμα αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πολιτικό αδιέξοδο, σε μια περίοδο κατά την οποία η υπερθέρμανση επιταχύνεται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται και η ενεργειακή αστάθεια, λόγω και του πολέμου στο Ιράν, επιβαρύνει τις οικονομίες.

Ωστόσο, η αποτυχία επίτευξης μιας κεντρικής πολιτικής απόφασης, γνωστής ως cover decision, δεν ακυρώνει τις προηγούμενες διεθνείς δεσμεύσεις. Η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 παραμένει σε ισχύ, όπως και η ιστορική απόφαση της COP28 στο Ντουμπάι το 2023 για μετάβαση των ενεργειακών συστημάτων μακριά από τα ορυκτά καύσιμα.

Αυτό που δεν κατέστη δυνατό στην Αττάλεια ήταν η διαμόρφωση μιας νέας κοινής κατεύθυνσης, με συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή των δεσμεύσεων και την οικονομική στήριξη των ευάλωτων χωρών.

Το «όχι» της Ευρώπης και η σύγκρουση για τα ορυκτά καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Παναμάς και χώρες του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων οι Νήσοι Μάρσαλ, αρνήθηκαν να εγκρίνουν το τελικό σχέδιο της κοινής τουρκοαυστραλιανής προεδρίας, καθώς απουσίαζε οποιαδήποτε νέα ρητή δέσμευση για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’Μπράιεν, μιλώντας εκ μέρους της ΕΕ, χαρακτήρισε αδιανόητη την υιοθέτηση μιας κλιματικής συμφωνίας χωρίς αναφορά στην κύρια αιτία της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης.

Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία επιδίωξαν να παραμείνουν εκτός του κειμένου οι ρητές αναφορές στα ορυκτά καύσιμα. Η Μόσχα προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας υπερβολικά γρήγορης ενεργειακής μετάβασης στην ενεργειακή επάρκεια και στις οικονομίες.

Το τελικό σχέδιο παρέπεμπε συνολικά στις αποφάσεις του Ντουμπάι, χωρίς όμως να επαναλαμβάνει τη δέσμευση για σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η διατύπωση αυτή δεν κρίθηκε επαρκής από την ευρωπαϊκή πλευρά. Άλλες χώρες εμφανίστηκαν διατεθειμένες να αποδεχθούν έναν περιορισμένο συμβιβασμό, θεωρώντας προτιμότερη μια αδύναμη συμφωνία από την πλήρη αποτυχία.

Το αδιέξοδο ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σύγκρουση ανάμεσα στις χώρες που ζητούν ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση και σε εκείνες που επιδιώκουν τη διατήρηση μεγαλύτερου ρόλου για τα ορυκτά καύσιμα.

Η διαμάχη για τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα

Πρόσθετες αντιδράσεις προκάλεσε η πρόβλεψη του τελικού σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, στις συζητήσεις αναδείχθηκε η ανάγκη αξιοποίησης τεχνολογιών απομάκρυνσης άνθρακα από την ατμόσφαιρα, καθώς η υπέρβαση του ορίου υπερθέρμανσης του 1,5 βαθμού Κελσίου θεωρείται πλέον αναπόφευκτη.

Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, αρκετές κυβερνήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις εξέφρασαν φόβους ότι η έμφαση στη δέσμευση άνθρακα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως άλλοθι για τη συνέχιση της εξόρυξης και χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε έκπληκτος από τις αντιδράσεις, επιμένοντας ότι πρόκειται για πραγματική λύση.

Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν τη δυνητική συμβολή αυτών των τεχνολογιών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Χωρίς συγκεκριμένες χρηματοδοτικές εγγυήσεις οι φτωχότερες χώρες

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο αφορούσε τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να ζητούν σαφείς δεσμεύσεις από τις πλουσιότερες οικονομίες.

Στην COP30 της Βραζιλίας, το 2025, είχε συμφωνηθεί ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή. Ωστόσο, στην Αττάλεια δεν προσδιορίστηκαν επαρκώς τα ποσά, η βάση υπολογισμού και ο τρόπος υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων.

Οι φτωχότερες χώρες υποστήριξαν ότι χωρίς αξιόπιστο χρηματοδοτικό πλαίσιο δυσκολεύονται να σχεδιάσουν έργα προστασίας από πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και άλλες συνέπειες της υπερθέρμανσης.

Η απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών από τις διαπραγματεύσεις περιόρισε περαιτέρω τις δυνατότητες συμβιβασμού, ιδιαίτερα σε ζητήματα οικονομικής συνδρομής.

Οι χρηματοδοτικές εκκρεμότητες, όπως και επιμέρους ζητήματα που συνδέουν την κλιματική δράση με την ισότητα των φύλων, μεταφέρονται πλέον στην επόμενη Σύνοδο.

Ένταση, καταγγελίες και χάος στην τελική συνεδρίαση

Η αποτυχία συνοδεύτηκε από έντονες επικρίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων.

Το τελικό σχέδιο διανεμήθηκε μετά τις 3 τα ξημερώματα, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στις αντιπροσωπείες να το εξετάσουν και να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους.

Ο Αντγουί-Μποασιάκο Αμόα, επικεφαλής της Αφρικανικής Ομάδας Διαπραγματευτών, κατηγόρησε την προεδρία ότι δεν επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τις 54 αφρικανικές χώρες. Ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος και πρόεδρος της COP31, Μουράτ Κουρούμ, ζήτησε στη συνέχεια δημόσια συγγνώμη.

Η ένταση αποτυπώθηκε και σε περιστατικό με ανοιχτό μικρόφωνο, όταν ο Κουρούμ ακούστηκε να ζητά από τον επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, να καθίσει, ενώ εκείνος επιχειρούσε να τον συμβουλεύσει για τη διαδικασία.

Κατά την κατάρρευση της τελικής πρότασης, ο Κουρούμ δεν βρισκόταν στο βήμα και την ανακοίνωση της αποτυχίας ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Αζερμπαϊτζάν, Ελτσίν Αλαχβερντίγεφ.

Ο Αυστραλός υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Κρις Μπόουεν, ο οποίος καθοδηγούσε τις διαπραγματεύσεις, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιδιαίτερα απογοητευτικό, αναγνωρίζοντας ότι δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθούν οι διαφωνίες.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι η δέσμευση του Ντουμπάι παραμένει ενεργή και ότι η μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η απογοήτευση Γκουτέρες και οι αντιδράσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή του για το ναυάγιο, προειδοποιώντας ότι οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να καταρρίπτουν ρεκόρ, τα ακραία φαινόμενα εντείνονται και οι εκπομπές παραμένουν υπερβολικά υψηλές.

«Κάθε καθυστέρηση κάνει το έργο μας δυσκολότερο και ακριβότερο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τροφοδοτεί την κλιματική κρίση, τις ενεργειακές αναταράξεις και την οικονομική αβεβαιότητα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, χαρακτήρισε εξοργιστική την αποτυχία, καταγγέλλοντας τη δυνατότητα μιας μικρής ομάδας πετρελαιοπαραγωγών κρατών να μπλοκάρει οποιαδήποτε αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες ότι μια «πετρελαϊκή μαφία» κρατά όμηρο τις συνομιλίες, ζητώντας αλλαγές στο σύστημα διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Μανουέλ Πουλγκάρ-Βιδάλ, πρώην πρόεδρος της COP20 και αρμόδιος για το κλίμα και την ενέργεια στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), εκτίμησε ότι η COP31 άφησε υπερβολικά πολλά ζητήματα ανεπίλυτα.

Η εκπρόσωπος της νεολαίας Ούμνια Ανφέρ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των νέων, απευθυνόμενη στους διαπραγματευτές με τη φράση: «Μας απογοητεύσατε».

Τι κατάφερε η COP31 παρά το ναυάγιο

Παρά την αποτυχία της κεντρικής συμφωνίας, σημειώθηκε πρόοδος σε επιμέρους ζητήματα, όπως οι παγκόσμιοι στόχοι προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και οι διαδικασίες υποστήριξης μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης για εργαζομένους και τοπικές κοινωνίες.

Σημαντικότερη επιμέρους πρωτοβουλία αποτέλεσε η πρόταση της τουρκικής προεδρίας για την αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην παγκόσμια τελική ενεργειακή κατανάλωση από περίπου 21% σήμερα σε 35% έως το 2035.

Σχεδόν 100 χώρες υποστήριξαν τη συγκεκριμένη δέσμευση, η οποία προϋποθέτει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανική παραγωγή.

Η πρωτοβουλία προχώρησε ανεξάρτητα από την αποτυχημένη συνολική συμφωνία.

Ο Άλντεν Μάγερ, του ερευνητικού οργανισμού E3G, αναγνώρισε επίσης πρόοδο στην προσαρμογή και στις προσπάθειες υποστήριξης των χωρών για τη δίκαιη εφαρμογή των δεσμεύσεων μείωσης των εκπομπών.

Η υπερθέρμανση επιταχύνεται – Προς υπέρβαση του 1,5 βαθμού

Το αδιέξοδο σημειώνεται ενώ τα επιστημονικά δεδομένα γίνονται ολοένα πιο ανησυχητικά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, η υπέρβαση του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα θεωρείται πλέον αναπόφευκτη.

Με τις σημερινές πολιτικές, ο πλανήτης κατευθύνεται προς υπερθέρμανση περίπου 2,7 έως 3 βαθμών Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα.

Σύμφωνα με τον ερευνητικό οργανισμό Berkeley Earth, ο Οκτώβριος του 2026 παρουσίασε θερμοκρασιακή απόκλιση 1,8 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για οποιονδήποτε μήνα.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 97% το 2026 να αποτελέσει το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus κατέγραψε επίσης εξαιρετικά υψηλή ημερήσια θερμοκρασιακή απόκλιση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύει προσωρινά την ανθρωπογενή υπερθέρμανση και επηρεάζει την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο κλιματολόγος Μάικλ Μαν, του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X ότι η φύση έμοιαζε να απαντά στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων με ένα ακόμη θερμοκρασιακό ρεκόρ.

Η επόμενη ημέρα και το ραντεβού στην Αιθιοπία

Το ναυάγιο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των κλιματικών διαπραγματεύσεων.

Οι αποφάσεις στις Συνόδους του ΟΗΕ λαμβάνονται με συναίνεση, επιτρέποντας ακόμη και σε περιορισμένο αριθμό κρατών να εμποδίσει μια κοινή πολιτική απόφαση.

Ο Σάιμον Στιλ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέτασης αλλαγών στη διαδικασία. Μιλώντας στο BBC, υπενθύμισε ότι το ίδιο σύστημα οδήγησε στη Συμφωνία του Παρισιού το 2015, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που ανέδειξε η Αττάλεια.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην COP32, που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2027 στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκεντιόν Τιμοτέβος, έχει εκφράσει την πρόθεση να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην αναζωογόνηση της διεθνούς συνεργασίας.

Στην επόμενη Σύνοδο μεταφέρονται οι εκκρεμότητες για τα ορυκτά καύσιμα, τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών και την εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων δεσμεύσεων.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι κυβερνήσεις θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις πολιτικές υποσχέσεις σε συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των εκπομπών, ξεπερνώντας τις αντιθέσεις που οδήγησαν στην κατάρρευση της COP31.

Γιατί, ενώ οι διεθνείς διαπραγματεύσεις μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά, η κλιματική κρίση συνεχίζεται και το περιθώριο αποτελεσματικής δράσης περιορίζεται.

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