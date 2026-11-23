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Ο Χάρης Δούκας έχει αποφασίσει να αλλάξει ταχύτητα. Και, κυρίως, να υπενθυμίσει ότι, πριν από τις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την Κεντροαριστερά, υπάρχει μια προτεραιότητα που είναι αδιαπραγμάτευτη, αποτελεί απαραβίαστη λαϊκή εντολή και επίσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο καθοριστική για το πολιτικό του μέλλον: η Αθήνα και οι γειτονιές της.

Το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος Αθηναίων εμφανίζεται περισσότερο παρεμβατικός, διεκδικητικός και αποφασισμένος να αναμετρηθεί με προβλήματα που χρονίζουν. Από την Κυψέλη και τη Γκράβα μέχρι τα Εξάρχεια, τα Πετράλωνα και την Πλάκα, επιχειρεί να διαμορφώσει την εικόνα μιας δημοτικής αρχής που δεν περιορίζεται στη διαχείριση, αλλά διεκδικεί λύσεις, συγκρούεται όταν χρειάζεται και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Μόνο που πλέον η αντεπίθεση αυτή αποκτά και σαφέστερα χαρακτηριστικά πολιτικής σύγκρουσης. Η τελευταία, εξαιρετικά σκληρή αντιπαράθεση με τον Κώστα Μπακογιάννη για τη Λυσικράτους, αλλά και όσα προηγήθηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για το ρόλο της αυτοδιοίκησης, δείχνουν ότι ο Δούκας δεν σκοπεύει να περιοριστεί στις τυπικές διαφωνίες μεταξύ δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Σηκώνει το γάντι και ανοίγει λογαριασμούς. Τόσο με τον προκάτοχό του όσο και με τη «γαλάζια» κυριαρχία στην Αυτοδιοίκηση. Αλλά κυρίως με όποια παθογένεια είχε καθηλώσει τα προηγούμενα χρόνια την Αθήνα.

Από την Κυψέλη και τη Γκράβα μέχρι την Πλάκα

Η περίπτωση της Κυψέλης είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική. Οι σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό και η ανασφάλεια εκατοντάδων κατοίκων έφεραν τον δήμαρχο στην πρώτη γραμμή. Δεν περιορίστηκε σε διαμαρτυρίες, αλλά προσέφυγε στην Εισαγγελία, απαίτησε εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων και πίεσε το υπουργείο Υποδομών για αποζημιώσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.

Αφού κατάφερε να πιέσει την ΜΕΤΡΟ ΑΕ, τουλάχιστον για τις βασικές παραδοχές του προβλήματος, η σύγκρουση έχει τώρα μεταφερθεί στην ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφαλείας. Μια χειροπιαστή εξέλιξη, έστω κι αν το πρόβλημα απέχει ακόμη από την οριστική επίλυσή του.

Αντίστοιχα, στη Γκράβα, όπου η ανησυχία για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου είχε οδηγήσει στο κλείσιμο του σχολικού συγκροτήματος, ο Δούκας ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης, επέμεινε στους τεχνικούς ελέγχους και εισηγήθηκε την επαναλειτουργία των σχολείων. Η επιστροφή χιλιάδων μαθητών στις αίθουσες αποτέλεσε μια ουσιαστική επιτυχία της δημοτικής διαχείρισης, σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Στα Εξάρχεια, ο δήμαρχος επέλεξε να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων που διαμαρτύρονται για την πολύμηνη ταλαιπωρία από το εργοτάξιο του Μετρό. Με παρέμβασή του προς την Ελληνικό Μετρό ζήτησε την εφαρμογή δικαστικής απόφασης για την περίφραξη στην πλατεία Εξαρχείων και την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης από την οδό Θεμιστοκλέους.

Στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης, η δημοτική αρχή κινητοποιήθηκε για τη στήριξη των πληγέντων, με το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια.

Και στην Πλάκα, μετά τη φονική έκρηξη, ο Δούκας άνοιξε ένα ακόμη μέτωπο, καταγγέλλοντας την ανεξέλεγκτη δράση των συμμοριών που κλέβουν χαλκό. Με επιστολή στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αποκάλυψε ότι ο Δήμος έχει υποβάλει 70 καταγγελίες τον τελευταίο χρόνο, ενώ έχουν κλαπεί εννέα χιλιόμετρα καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. Ζήτησε, μάλιστα, κοινές περιπολίες Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η μεταφορά της πίεσης προς την κεντρική εξουσία, αλλά και η προσπάθεια να εμφανιστεί ο δήμαρχος ως εκείνος που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκεί όπου οι πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα.

Λυσικράτους: Η σύγκρουση που ξέφυγε από τα όρια της δημοτικής αντιπαράθεσης

Η τελευταία σύγκρουση με τον Κώστα Μπακογιάννη ήρθε να δώσει νέα ένταση σε αυτή την πολιτική κινητικότητα. Αφορμή στάθηκε η επιχορήγηση ύψους 2,86 εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών για τις εργασίες αποκατάστασης στην οδό Λυσικράτους, μετά τη φονική έκρηξη στην Πλάκα.

Ο πρώην δήμαρχος έθεσε ερωτήματα για το ύψος της χρηματοδότησης, την τεχνική τεκμηρίωση και τη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης, αφήνοντας αιχμές για ζητήματα διαφάνειας και νομιμότητας. Η απάντηση της δημοτικής αρχής ήταν ασυνήθιστα σκληρή. Χαρακτήρισε τον Μπακογιάννη «άσχετο» και «επικίνδυνο», υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες συνδέονται με εισαγγελική παραγγελία και περιλαμβάνουν τη στήριξη δύο γειτονικών διατηρητέων κτιρίων.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η χρηματοδότηση προβλέπεται να καταβληθεί τμηματικά, με έλεγχο της προόδου των εργασιών και επιστροφή τυχόν αδιάθετων ποσών. Η πλευρά Μπακογιάννη επέμεινε ότι απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν αποτελούν απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έκανε χωρίς περιστροφές αποδεκτό το αίτημα του δήμου, εκθέτει τον Μπακογιάννη και δικαιώνει τον Δούκα.

Όμως, ο Δούκας δεν έμεινε εκεί. Αντεπιτέθηκε, μεταφέροντας τη συζήτηση από τη Λυσικράτους στις υποθέσεις της προηγούμενης δημοτικής διοίκησης. «Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς», απάντησε στον Μπακογιάννη, αναφερόμενος στα «Σπιτάκια της Ανακύκλωσης» και στον «Μεγάλο Περίπατο». Και έκλεισε με μια φράση που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση: «Πλησιάζει η ώρα».

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν συνοδεύτηκε από διευκρίνιση για το ποιες ακριβώς εξελίξεις εννοεί. Πολιτικά, ωστόσο, σηματοδοτεί την πρόθεσή του να μη μείνει στην άμυνα απέναντι στις καταγγελίες του προκατόχου του. Η σύγκρουση δεν αφορά πλέον μόνο το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα την Αθήνα, αλλά και το ποιος οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις επιλογές της δικής του θητείας.

Η Βασιλίσσης Όλγας και η αντιπαράθεση για την προηγούμενη διοίκηση

Είχε προηγηθεί η Βασιλίσσης Όλγας. Ένας δρόμος που παρέμεινε κλειστός επί έξι χρόνια και τελικά παραδόθηκε ξανά στους πολίτες τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από την πίεση της νέας δημοτικής αρχής για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η υπόθεση είχε ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία αντιπαράθεσης με τον Κώστα Μπακογιάννη. Ο πρώην δήμαρχος κατηγόρησε τον διάδοχό του για αλλαγή στάσης, ενώ ο Δούκας συνέδεσε τη δική του θητεία με την ολοκλήρωση μιας πολύχρονης εκκρεμότητας.

Εδώ βρίσκεται και μια σημαντική παράμετρος της πολιτικής αντεπίθεσής του. Ο σημερινός δήμαρχος διαθέτει τη δυνατότητα να βρίσκεται καθημερινά εκεί όπου εμφανίζονται τα προβλήματα και να διεκδικεί την επίλυσή τους. Ο Μπακογιάννης, από τη θέση της αντιπολίτευσης, μπορεί να ελέγχει τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής, αλλά δεν έχει την ίδια δυνατότητα άμεσης διοικητικής παρέμβασης. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί ταυτόχρονα και ευθύνη για τον Δούκα. Η καθαριότητα, η κατάσταση των δημόσιων χώρων, η ασφάλεια και η κυκλοφορία εξακολουθούν να δοκιμάζουν καθημερινά τη δημοτική διοίκηση. Η πολιτική αντεπίθεση, επομένως, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται να συνοδεύεται από αποτελέσματα.

Η ΚΕΔΕ και το δεύτερο μέτωπο με τη «γαλάζια» πλειοψηφία

Η σύγκρουση με τον Μπακογιάννη δεν ήταν η μοναδική των τελευταίων ημερών. Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, ο Δούκας ήρθε σε μετωπική αντιπαράθεση με τη διοίκηση της Ένωσης και τον πρόεδρό της, Λάζαρο Κυρίζογλου, αμφισβητώντας τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατήγγειλε νοθεία και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, αίτημα που δεν έγινε δεκτό. Η πρόταση της διοίκησης επικράτησε με 213 ψήφους έναντι 111 της παράταξης Δούκα. Ο Κυρίζογλου απέρριψε τις καταγγελίες και έκανε λόγο για πολιτική ήττα του δημάρχου Αθηναίων, ενώ η πλευρά Δούκα κατηγόρησε την ηγεσία της ΚΕΔΕ ότι λειτουργεί ως «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής». Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης στις 12 Νοεμβρίου.

Πέρα από τις εκατέρωθεν καταγγελίες, που παραμένουν αντικείμενο πολιτικής διαφωνίας, αναδείχθηκε μια ουσιαστική σύγκρουση για τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και τη σχέση της με την κυβέρνηση. Ο Δούκας επιδιώκει να αναδείξει τους δήμους σε πεδίο διεκδίκησης πόρων και αρμοδιοτήτων, αμφισβητώντας την πολιτική γραμμή της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ.

Πρώτα η Αθήνα – Και μετά οι όποιοι λογαριασμοί στην κεντρική πολιτική σκηνή

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη πολιτική διάσταση. Ο Χάρης Δούκας εξακολουθεί να αποτελεί ενεργό παράγοντα στις διεργασίες στην κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ, με διακριτή πολιτική ταυτότητα και απόψεις για την πορεία του προοδευτικού χώρου. Συμμετέχει σε κάθε μορφής διάλογο που διεξάγεται, έστω εμμέσως, μεταξύ των δυνάμεων αυτών, ενώ έχει πάντα ρόλο στο μέτωπο κατά της ακροδεξιάς και απέναντι στις πολιτικές και τα φαινόμενα που τροφοδοτούνται με την έξαρση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η θέση του για σαφή προοδευτικό προσανατολισμό και αποφυγή κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ τον διαφοροποιεί από προσεγγίσεις που αφήνουν ανοιχτή τη σχετική μετεκλογική συζήτηση.

Ωστόσο, η πρόσφατη κινητικότητά του δείχνει ότι επιχειρεί να δώσει μεγαλύτερο βάρος στο αυτοδιοικητικό του έργο. Ο Δούκας δείχνει ότι μπορεί να διατηρεί ενεργή παρουσία στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να εγκλωβίζεται σε μια διαρκή αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Άλλωστε, η εκλογική ανατροπή του 2023 απέναντι στον Μπακογιάννη στηρίχθηκε σε μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συμμαχία, πέρα από τα στενά κομματικά όρια. Αυτήν τη δυνατότητα επιχειρεί να αναδείξει εκ νέου.

Η Αθήνα γίνεται έτσι όχι μόνο το πεδίο όπου κρίνεται η δημαρχιακή του θητεία, αλλά και ο χώρος όπου μπορεί να παρουσιάσει στην πράξη τις πολιτικές του προτάσεις. Και σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ αναζητά ισχυρότερη κοινωνική δυναμική, η δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένου έργου στην πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον πολιτικό ρόλο του Δούκα.

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