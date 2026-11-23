Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμό προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής στο Μάντσεστερ της Βρετανίας η είδηση για απελευθέρωση άγνωστης ουσίας κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Don Toliver.

Πάνω από 50 άτομα χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες, ενώ για έναν άνθρωπο χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία του Μάντσεστερ κήρυξε κατάσταση μείζονος περιστατικού λίγο μετά τις 22:00 (τοπική ώρα), όταν θεατές άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα που αποδόθηκαν σε πιθανή έκθεση σε χημική ουσία.

think this was the moment tear gas was let off in the mosh, crowd parting #dontoliver #Manchester #cooplive pic.twitter.com/bZmb759LAU — Tayla Martin (@taylamartin99) November 22, 2026

Περισσότεροι από 12.000 θεατές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Co-op Live Arena, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της χώρας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να βήχουν και να καλύπτουν το στόμα τους καθώς απομακρύνονται από τον χώρο.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 50 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα επί τόπου, παρουσιάζοντας κυρίως ερεθισμό στα μάτια και αναπνευστικά συμπτώματα.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd 🤦‍♂️ pic.twitter.com/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων ουσιών κινητοποιήθηκε στην περιοχή.

Οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά σε διαδικασίες απολύμανσης, ενώ κάλεσαν όσους παρακολούθησαν τη συναυλία και εμφάνισαν συμπτώματα να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Αρχικά, οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί δακρυγόνο, ωστόσο στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε «άγνωστη ουσία», χωρίς να προσδιορίσουν τη φύση ή την προέλευσή της.

Η βοηθός αρχηγού της αστυνομίας του Μάντσεστερ ανέφερε ότι η κήρυξη μείζονος περιστατικού επέτρεψε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συντονίσουν άμεσα την αντίδρασή τους.

Όπως σημείωσε, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην εξακρίβωση για το τι ουσία πρόκειται, και στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση της Co-op Live Arena ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με την αστυνομία, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των επισκεπτών.

apparently this was tear gas??? how did someone even get this in?? at don toliver in manchester tonight #DonToliver #Manchester pic.twitter.com/T0AZhJwMbx — rach🤍 (@tpwkfender) November 23, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Ο χώρος έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Phoebe Bridgers την Πέμπτη, ενώ ο Don Toliver κατευθύνεται στο Λονδίνο για εμφανίσεις στο O2 και στο OVO Arena Wembley.

Διαβάστε επίσης

Πώς ο γιος του Γουόρεν Μπάφετ έγινε ο μεγαλύτερος ιδιώτης δωρητής της Ουκρανίας – Τα 1,5 δισ. και οι 28 επισκέψεις

Πλειοψηφία… ρεκόρ για τους Δημοκρατικούς στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων

Φοβερό τρολάρισμα Κάρνεϊ στον Τραμπ: Ο σωσίας, η «51η πολιτεία», ο «δειλός» και ο «τρελός» (Video)