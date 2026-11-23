Takeaways by to pontiki AI Κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Κοινοβουλευτικής Ένωσης Δημοσιογράφων στην Οτάβα, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρουσίασε ένα σατιρικό σκετς με τη συμμετοχή ενός σωσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κωμικός που υποδύθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χειρονομίες και χειραψίες του, ενώ το περιεχόμενο της σάτιρας επικεντρώθηκε στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και στις δηλώσεις περί μετατροπής του Καναδά σε αμερικανική πολιτεία.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ άσκησε επίσης κριτική στη χρυσή διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, προχωρώντας σε σχόλια για τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο.

Η εκδήλωση περιλάμβανε και αυτοσαρκαστικά σχόλια, με τη γενική κυβερνήτη του Καναδά να αστειεύεται σχετικά με τις συχνές διεθνείς μετακινήσεις του Καναδού πρωθυπουργού.

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Σε ένα απίστευτο τρολάρισμα στον Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εμφανίζοντας στη σκηνή έναν σωσία του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου δημοσιογράφων στην Οτάβα, την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ – Καναδά δοκιμάζονται.

Ο σωσίας του Τραμπ αναπαρήγαγε τις χαρακτηριστικές χειρονομίες, τις δυνατές χειραψίες και τις χορευτικές κινήσεις του, ενώ τα αστεία επικεντρώθηκαν στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και στις επανειλημμένες αναφορές του Αμερικανού προέδρου περί μετατροπής του Καναδά στην «51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Τι συνέβη στο δείπνο των δημοσιογράφων στην Οτάβα

Ο Μαρκ Κάρνεϊ επιστράτευσε δύο κωμικούς , οι οποίοι υποδύθηκαν τον ίδιο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

, οι οποίοι υποδύθηκαν τον ίδιο και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο σωσίας του Τραμπ μιμήθηκε τις χειραψίες, τις χειρονομίες και τις χορευτικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

τις χειραψίες, τις χειρονομίες και τις χορευτικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου. Στο στόχαστρο της σάτιρας βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Καναδά και οι δηλώσεις για την «51η πολιτεία».

οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Καναδά και οι δηλώσεις για την «51η πολιτεία». Ο Κάρνεϊ σχολίασε σκωπτικά την πολυτελή, χρυσή διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου.

Ο σωσίας του Τραμπ, οι χειραψίες και το «κουμπί έκτακτης ανάγκης»

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Κοινοβουλευτικής Ένωσης Δημοσιογράφων (Parliamentary Press Gallery Dinner) στην Οτάβα.

«Πατάω το κουμπί έκτακτης ανάγκης για κωμωδία», ανακοίνωσε ο Κάρνεϊ, προτού εμφανιστεί στη σκηνή ο κωμικός Μαρκ ΜακΚίνεϊ, υποδυόμενος τον Καναδό πρωθυπουργό.

Λίγο αργότερα ακολούθησε ο Μαρκ Κριτς, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κωμικός αναπαρήγαγε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινήσεις του Αμερικανού προέδρου, την ιδιαίτερα δυνατή χειραψία του, ανταλλάσσοντας χειραψίες τόσο με τον πραγματικό Κάρνεϊ όσο και με τον ΜακΚίνεϊ.

Παράλληλα, μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χειρονομίες και τις χορευτικές κινήσεις του Τραμπ.

«Δεν τον αποκαλώ κυβερνήτη επειδή είμαι δειλός» – Το τρολάρισμα για την «51η πολιτεία»

Η σάτιρα απέκτησε πολιτικό περιεχόμενο όταν ο σωσίας του Τραμπ αναφέρθηκε στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά και στις επανειλημμένες προτάσεις του Αμερικανού προέδρου να μετατραπεί ο Καναδάς στην «51η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μαρκ, θα κάνουμε μια καταπληκτική συμφωνία. Τον αποκαλώ Μαρκ, δεν τον αποκαλώ “κυβερνήτη” κατά πρόσωπο, επειδή είμαι δειλός», είπε ο κωμικός, συνοδεύοντας τα λόγια του με έντονες κινήσεις των χεριών.

Και συνέχισε:

«Αλλά θα κάνουμε μια σπουδαία συμφωνία. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που στέκεται εμπόδιο: εγώ, επειδή είμαι τρελός».

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Οτάβας βρίσκονται υπό πίεση, ιδιαίτερα μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών δασμών στον Καναδά.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει τοποθετηθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές απέναντι στις πολιτικές του Τραμπ, κυρίως στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου.

Mark Carney brought a Donald Trump impersonator to the Press Gallery Dinner 2026 who roasted Trump, the US ambassador, Pierre and Carney closed by throwing zinger at Pierre. " A Canada blue wave is what conservatives do when they cross the floor, bye Pierre. It’s incredible. So many people are leaving Pierre Poilievre’s office that we’re going to have to build a wall and Canada’s going to pay for it. They’re not sending their best, they really aren’t." 😬 — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) November 22, 2026

Τα «καρφιά» του Κάρνεϊ για τη χρυσή διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου

Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην παρουσία του σωσία του Αμερικανού προέδρου, αλλά σατίρισε και τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Είναι δύσκολο κοινό αυτό. Κι έχω βρεθεί στο Οβάλ Γραφείο. Μόνος. Με τον καινούργιο διακοσμητή εσωτερικών χώρων», σχολίασε ο Κάρνεϊ.

Canadian Prime Minister Mark Carney takes a shot at Trump: “Damn. This is a tough room. And I’ve been in the Oval Office. Alone. With its new interior decorator.” https://t.co/0iltfzSTup — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 22, 2026

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γεμίσει το Οβάλ Γραφείο με χρυσές λεπτομέρειες, επιχρυσωμένα διακοσμητικά αντικείμενα και πορτρέτα.

Το ετήσιο δείπνο της Κοινοβουλευτικής Ένωσης Δημοσιογράφων αποτελεί την καναδική εκδοχή αντίστοιχων εκδηλώσεων πολιτικής σάτιρας στην Ουάσινγκτον, όπως το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Στην καθιερωμένη αυτή εκδήλωση, πολιτικοί και δημοσιογράφοι ανταλλάσσουν αστεία και αιχμηρά σχόλια, ενώ ο πρωθυπουργός συνηθίζει να εκφωνεί ομιλία με σατιρικό περιεχόμενο.

«Ο Κάρνεϊ είναι παντού, εκτός από την Οτάβα» – Το αστείο για τα ταξίδια του

Στο επίκεντρο της πολιτικής σάτιρας βρέθηκε και ο ίδιος ο Καναδός πρωθυπουργός, αυτή τη φορά για τα εκτεταμένα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Η γενική κυβερνήτης του Καναδά, Λουίζ Αρμπούρ, πρώην δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία εκπροσωπεί τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ της Βρετανίας ως αρχηγό του καναδικού κράτους, σχολίασε με χιούμορ τις συχνές διεθνείς μετακινήσεις του.

«Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Θεό και τον Μαρκ Κάρνεϊ; Ο Θεός είναι παντού, ενώ ο Μαρκ Κάρνεϊ είναι παντού εκτός από την Οτάβα, όπου υποτίθεται ότι πρέπει να βρίσκεται», ανέφερε.

Ο Κάρνεϊ έκλεισε τη σατιρική του εμφάνιση με ένα ακόμη αυτοσαρκαστικό σχόλιο, αυτή τη φορά για το πώς θα παρουσίαζε το γραφείο του την εκδήλωση.

Όπως είπε, η επίσημη ανακοίνωση «θα καταγράψει ότι ήμουν και απολύτως ξεκαρδιστικός και σε μεγάλο βαθμό πολιτικός με αίσθημα ευθύνης».

«Το “σε μεγάλο βαθμό” ίσως σηκώνει πολύ βάρος σε αυτή την πρόταση», πρόσθεσε.

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