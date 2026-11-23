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Η ηλεκτροκίνηση και η τεχνητή νοημοσύνη διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από την ίδια ενεργειακή πίτα, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα data centers να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας ενεργειακής πρόκλησης

Του Θανάση Χούντρα

Είναι και τα δύο κομμάτια της «νέας εποχής» για τον πλανήτη Γη. Και τα δύο απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και επειδή δεν υπήρχαν πριν 10-15 χρόνια, μιλάμε για «καινούργια» ενέργεια. Και το ερώτημα είναι ποιος «τρώει» αυτή την καινούργια ενέργεια του πλανήτη και ποιό είναι τελικά σήμερα το πρόσημο του πολυθρυλούμενου ανθρώπινου αποτυπώματος στον πλανήτη Γη;

Ο δύο νέοι «καταναλωτές» ρεύματος μεγαλώνουν ταχύτερα από κάθε άλλον τομέα σήμερα. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα κέντρα δεδομένων μοιάζουν με δίδυμα της ψηφιακής και «πράσινης» εποχής, όμως στον πλανήτη κάνουν σχεδόν αντίθετα πράγματα. Το ερώτημα δεν είναι πόσες τεραβατώρες καίει το καθένα, αλλά τί αποτέλεσμα ή επίπτωση έχει αυτή η ενέργεια. Αντικαθιστά κάτι πιο «βρώμικο» ή απλώς προστίθεται;

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