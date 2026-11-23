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Ο νέος ΚΟΚ σταματά «ακινητοποιεί» τους οδηγούς για ήπιες παραβάσεις, ωστόσο ανεβάζει το τιμολόγιο των προστίμων, θωρακίζει τις κάμερες κλήσεων και φορτώνει με νέα έξοδα εξοπλισμού και παραβόλων την αγορά.

Η νέα αρχιτεκτονική του ΚΟΚ με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετατοπίζει το βάρος από την τιμωρία του οδηγού στην είσπραξη και την επιτήρηση: ακριβότερες κλήσεις για στάθμευση, τσουχτερές καμπάνιες για μη αναγνώσιμες πινακίδες και υποχρεωτικές επενδύσεις σε κάμερες 360° και ψηφιακά μητρώα.

Ηδη έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε(με εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου Κώτσηρα), το οποίο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) και φέρνει ανατροπές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις εξετάσεις οδήγησης.

Πέρα από τη νομική διάσταση, το νομοσχέδιο έχει έντονο οικονομικό και λειτουργικό αποτύπωμα για οδηγούς, επαγγελματίες, σχολές οδηγών και εταιρείες μεταφορών: μετατοπίζει το βάρος από τη διοικητική «ακινητοποίηση» του πολίτη (αφαίρεση διπλώματος) στην απευθείας χρηματική επιβάρυνση, ενώ θεσπίζει αυστηρούς κανόνες επιτήρησης με κάμερες και ψηφιακά μητρώα.

Οι 6 βασικές αλλαγές σε πρόστιμα και κυρώσεις

* Πάρκινγκ – Τέλος η αφαίρεση διπλώματος, αλλά «τσιμπάει» το πρόστιμο: Στις απλές παραβάσεις στάθμευσης καταργείται το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ωστόσο αυξάνεται το χρηματικό πρόστιμο. Οικονομικά, το κράτος επιλέγει την άμεση είσπραξη έναντι ενός μέτρου που συχνά μπλόκαρε την επαγγελματική και καθημερινή μετακίνηση πολιτών για ήσσονος σημασίας παράβαση.

* Οδήγηση χωρίς την κατάλληλη κατηγορία διπλώματος: Για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την επέκταση άδειας για τη συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. μηχανή μεγαλύτερου κυβισμού ή επαγγελματικό όχημα), το χρηματικό πρόστιμο παραμένει ως έχει, αλλά η αφαίρεση διπλώματος πέφτει από 1 χρόνο σε 1 μήνα, υπό τον όρο ότι ο παραβάτης θα προχωρήσει στην έκδοση της απαιτούμενης επέκτασης (κάτι που συνεπάγεται και το αντίστοιχο κόστος παραβόλων/εκπαίδευσης).

* «Κόφτης» για νέους οδηγούς σε supercars: Θεσπίζονται ειδικοί περιορισμοί για τους νέους οδηγούς ως προς την οδήγηση οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ιπποδύναμης, κλείνοντας ένα κενό ασφαλείας που απασχολούσε έντονα τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αρχές.

* Βαριές κυρώσεις για «κρυμμένες» ή μη αναγνώσιμες πινακίδες: Εν όψει της μαζικής ενεργοποίησης των ψηφιακών καμερών καταγραφής παραβάσεων, αυστηροποιούνται οι ποινές για όσους κυκλοφορούν με πινακίδες φθαρμένες, καλυμμένες ή τοποθετημένες έτσι ώστε να μην διαβάζονται από τα ηλεκτρονικά συστήματα.

* Νέα παράβαση για υπεράριθμους επιβάτες σε λεωφορεία: Εισάγεται ειδική κύρωση για λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης (ΚΤΕΛ, τουριστικά, μισθωμένα) που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό της άδειας κυκλοφορίας — διάταξη με άμεσο αντίκτυπο στον κλάδο των επιβατικών μεταφορών.

* Πρόσβαση της οδικής βοήθειας στη ΛΕΑ: Επιτρέπεται πλέον ρητά στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης για την άμεση απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων, μειώνοντας τον χρόνο αποκλεισμού των αυτοκινητοδρόμων και το οικονομικό κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Ψηφιακός «Μεγάλος Αδελφός» στις εξετάσεις οδήγησης – Τι αλλάζει για υποψηφίους και σχολές

Σημαντικές αλλαγές —με κόστος προσαρμογής και αυστηρό έλεγχο— έρχονται και στον κλάδο των σχολών οδηγών:

* Κάμερες 360° και τεχνητή νοημοσύνη: Η πρακτική εξέταση καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360° που εστιάζει στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Η ταυτοποίηση εξεταστή, οχήματος και υποψηφίου γίνεται με QR code, ενώ αλγόριθμος AI ελέγχει αυτόματα αν οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

* Αυστηρότερες ποινές για πλαστοπροσωπία: Όσοι επιχειρούν να δώσουν θεωρητικές εξετάσεις στη θέση άλλου υποψηφίου αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κυρώσεις, με αξιοποίηση των καμερών εισόδου και δειγματοληπτικών ελέγχων.

* Ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων: Καταγράφονται υποχρεωτικά όλα τα οχήματα των σχολών οδηγών ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα, η ασφάλιση και η τεχνική τους καταλληλότητα.

Πού εστιάζονται οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις των φορέων

Καθώς το νομοσχέδιο τέθηκε μόλις σε δημόσια διαβούλευση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις παρατηρήσεις που αναμένεται να καταθέσουν οι εμπλεκόμενοι κλάδοι:

* Οδηγοί και επαγγελματίες του κέντρου: Χαιρετίζουν την κατάργηση της αφαίρεσης διπλώματος για απλό παράνομο παρκάρισμα (που συχνά οδηγούσε σε πολύμηνη ταλαιπωρία επαγγελματιών), αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για τη νέα αύξηση των χρηματικών προστίμων σε μια περίοδο υψηλού κόστους μετακίνησης και έλλειψης θέσεων στάθμευσης στα αστικά κέντρα.

* Σχολές οδηγών και εξεταστές: Η υποχρεωτική χρήση καμερών 360°, tablets, QR codes και η ένταξη στο ηλεκτρονικό μητρώο χαιρετίζονται ως μέτρα θωράκισης της διαφάνειας, ωστόσο τίθενται ζητήματα λειτουργικού κόστους εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη βιντεοσκόπηση.

* Τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία: Οι επιχειρήσεις μεταφορών ζητούν σαφείς διευκρινίσεις για τα όρια και τους ελέγχους στη νέα παράβαση περί υπεράριθμων επιβατών, ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες σε δρομολόγια αιχμής ή σχολικές/τουριστικές μετακινήσεις.

Σύνοψη: Τι κερδίζουν και τι πληρώνουν οι οδηγοί με τον νέο ΚΟΚ

* Λιγότερη διοικητική ταλαιπωρία: Καταργείται η αφαίρεση διπλώματος για απλή παράνομη στάθμευση και μειώνεται στον 1 μήνα (από 1 έτος) η αφαίρεση για έλλειψη επέκτασης κατηγορίας, εφόσον εκδοθεί το σωστό δίπλωμα.

* Μεγαλύτερο οικονομικό κόστος: Αυξάνεται το πρόστιμο για το παράνομο παρκάρισμα, ενώ αυστηροποιούνται οι χρηματικές και διοικητικές κυρώσεις για μη αναγνώσιμες πινακίδες και υπεράριθμους επιβάτες σε λεωφορεία.

* Περιορισμοί & επιτήρηση: Μπαίνει «κόφτης» στους νέους οδηγούς για οχήματα υψηλής ισχύος (supercars) και καθιερώνεται πλήρης ψηφιακή καταγραφή με κάμερες 360° και AI στις εξετάσεις οδήγησης.

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