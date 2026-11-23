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Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με την ανάλυση, την οποία υπογράφει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος, ο μέσος μεικτός μισθός στο σύνολο των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα 1.234 ευρώ, ποσό που η Ένωση υπολογίζει σε 1.073,58 ευρώ καθαρά.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προβάλλει τις αυξήσεις των αποδοχών ως βασικό αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής της, ενώ η ακρίβεια, το στεγαστικό κόστος και η συμπίεση της αγοραστικής δύναμης εξακολουθούν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ υποστηρίζει ότι οι μέσες αποδοχές παρουσίασαν οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, αμφισβητώντας την εικόνα συνεχούς βελτίωσης των μισθών. Η σύγκριση αφορά δύο συγκεκριμένους μήνες και δεν ισοδυναμεί με ετήσια μεταβολή.

Ο πραγματικός μέσος μισθός και η μεγάλη διαφορά πλήρους και μερικής απασχόλησης

Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει μια κρίσιμη διαφοροποίηση: άλλος είναι ο μέσος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και άλλος ο μέσος μισθός στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2026:

1.395,48 ευρώ μεικτά ήταν ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης, με εκτιμώμενες καθαρές αποδοχές 1.214,06 ευρώ.

ήταν ο μέσος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης, με εκτιμώμενες καθαρές αποδοχές 1.214,06 ευρώ. 557,29 ευρώ μεικτά ήταν ο αντίστοιχος μισθός μερικής απασχόλησης, με εκτιμώμενες καθαρές αποδοχές 484,84 ευρώ.

ήταν ο αντίστοιχος μισθός μερικής απασχόλησης, με εκτιμώμενες καθαρές αποδοχές 484,84 ευρώ. 1.234 ευρώ μεικτά ήταν ο συνολικός μέσος μισθός, με εκτιμώμενες καθαρές αποδοχές 1.073,58 ευρώ.

Η διαφορά δεν είναι αμελητέα. Όταν παρουσιάζεται μόνο ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, δεν αποτυπώνεται η πραγματικότητα των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, 603.794 ασφαλισμένοι εργάζονταν με μερική απασχόληση, ενώ 2.198.173 καταγράφονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η Ένωση υπολογίζει τη μερική απασχόληση περίπου στο 24% των δύο αυτών κατηγοριών. Το ποσοστό χρειάζεται προσοχή, καθώς το συνολικό πλήθος ασφαλισμένων που παρατίθεται στην ίδια έκθεση είναι μεγαλύτερο.

Μικρή ονομαστική υποχώρηση σε τέσσερις μήνες

Από τη σύγκριση των στοιχείων Δεκεμβρίου 2025 και Απριλίου 2026 προκύπτει ότι ο μέσος μεικτός μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε από 1.397,95 ευρώ σε 1.395,48 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 2,47 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο συνολικός μέσος μεικτός μισθός υποχώρησε από 1.234,42 ευρώ σε 1.234 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 42 λεπτών.

Πρόκειται για πολύ μικρές ονομαστικές μεταβολές, οι οποίες δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν γενικευμένη πτώση των μισθών σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι μέσες αποδοχές εμφανίζονται ουσιαστικά στάσιμες μεταξύ των δύο μηνών αναδεικνύει ένα σημαντικό ερώτημα: πόσο βελτιώνεται πραγματικά η οικονομική θέση των μισθωτών όταν το κόστος διαβίωσης παραμένει υψηλό;

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει όχι μόνο το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και τα ασφαλιστικά έσοδα, καθώς οι χαμηλές αποδοχές συνδέονται με χαμηλότερες εισφορές και μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στην πλήρη απασχόληση, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός των ανδρών διαμορφώθηκε στα 1.463,71 ευρώ, ενώ των γυναικών στα 1.312,63 ευρώ.

Η διαφορά φτάνει τα 151,08 ευρώ τον μήνα, με τις γυναίκες να λαμβάνουν κατά μέσο όρο το 89,6% των αποδοχών των ανδρών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η απόσταση είναι ακόμη μεγαλύτερη: 1.328,69 ευρώ για τους άνδρες έναντι 1.132,78 ευρώ για τις γυναίκες, δηλαδή διαφορά 195,91 ευρώ.

Οι αριθμοί καταγράφουν μια σημαντική ανισότητα στις μέσες αποδοχές. Δεν αποτελούν, ωστόσο, από μόνοι τους μέτρηση της διαφοράς αμοιβής για απολύτως ίδια εργασία, καθώς επηρεάζονται και από το είδος της απασχόλησης, τον κλάδο, τις ημέρες εργασίας και άλλα χαρακτηριστικά.

Σχεδόν 27% σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

Η ΕΝΥΠΕΚΚ συνδέει τη μισθολογική κατάσταση με τα ευρύτερα στοιχεία για το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Επικαλούμενη την έκδοση της Eurostat «Key Figures on European Living Conditions 2026», αναφέρει ότι σχεδόν το 27% του πληθυσμού στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο δείκτης αυτός δεν αφορά αποκλειστικά εργαζομένους ούτε ταυτίζεται με το ποσοστό όσων ζουν κάτω από το εισοδηματικό όριο φτώχειας. Περιλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις οικονομικής και κοινωνικής στέρησης.

Παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικός για την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσης, καθώς αναδεικνύει ότι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού αντιμετωπίζει οικονομική ανασφάλεια.

Eurostat – Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ

Προτελευταία η Ελλάδα στους ετήσιους μισθούς πλήρους απασχόλησης

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η ευρωπαϊκή σύγκριση των μισθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης, με μόνη τη Βουλγαρία να καταγράφει χαμηλότερες αποδοχές.

Η ελληνική επίδοση προσεγγίζει μόλις το 50% του μέσου όρου της ΕΕ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη απόσταση από τα ευρωπαϊκά μισθολογικά επίπεδα.

Η σύγκριση αφορά ονομαστικούς ετήσιους μισθούς και όχι αποδοχές προσαρμοσμένες στην αγοραστική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, αποτυπώνει το μέγεθος της μισθολογικής απόκλισης.

Eurostat – Μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ανά χώρα της ΕΕ

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