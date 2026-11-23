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Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα! Στους ίδιους ανοιξιάτικους ρυθμούς έχει εξελιχθεί και η σημερινή ημέρα, όμως από εδώ και στο εξής ο καιρός ετοιμάζεται να μας μπερδέψει για τα καλά! Από τη μία, ένα πέρασμα θερμών αέριων μαζών θα ανεβάσει και πάλι πρόσκαιρα τον υδράργυρο, και από την άλλη, ένα ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια θα φέρει βροχές —τοπικά έντονες— ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πραγματικό θερμοκρασιακό ασανσέρ και μια τριήμερη πρόγευση χειμώνα.

Ο καιρός ακροβατεί ανάμεσα σε δύο εποχές: από τα 23άρια της Δευτέρας, κατρακυλάμε σε μονοψήφιες και αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια και κεντρικά ορεινά μέχρι την Τετάρτη.

Δευτέρα: Πρόσκαιρη άνοδος στα 23°C, μέτωπο βροχών και καταιγίδων από τα δυτικά και θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ

Πιο αναλυτικά, για τη Δευτέρα, από τα ξημερώματα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, οι οποίες θα είναι εντονότερες στην Ήπειρο και τα Βόρεια Επτάνησα. Σταδιακά τα φαινόμενα εκεί θα εξασθενούν και από το μεσημέρι θα επηρεάζουν τα βόρεια, με κάποιες καταιγίδες στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, υποχωρώντας όμως ως το βράδυ.

Νοτιότερα, από τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο, καθώς και πιο ασθενείς βροχές στα υπόλοιπα Επτάνησα. Αργότερα τα φαινόμενα εκεί θα υποχωρούν και ασθενείς βροχές θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγες ψιχάλες είναι πιθανές και στις Κυκλάδες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα είναι αίθριος. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε συννεφιές με λίγες πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη —κυρίως στα δυτικά τμήματά της.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ: νότιοι-νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο και δυτικοί-βορειοδυτικοί στο Ιόνιο, με ισχυρές ριπές και στα ορεινά ηπειρωτικά.

Το θερμόμετρο θα ανέβει πρόσκαιρα το μεσημέρι στους 22 με 23°C στα πεδινά της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 20°C. Όταν πέσει όμως ο ήλιος, η ψύχρα θα γίνεται αισθητή στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με νεφώσεις έως το απόγευμα, οι οποίες πιθανώς να δώσουν λίγα ψιλόβροχα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αρχικά θα πνέουν ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ και αργότερα δυτικοί πιο εξασθενημένοι, με το θερμόμετρο σε πρόσκαιρη μικρή άνοδο να κυμαίνεται γενικά από 13 έως 22°C.

Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, αίθριος θα ξεκινήσει ο καιρός, ενώ θα αναπτυχθούν νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν λίγες ψιχάλες. Ισχυρός Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα φτάσει και τα 7 μποφόρ το απόγευμα, με τη θερμοκρασία από περίπου 10°C το πρωί να φτάνει τους 20°C το μεσημέρι.

Τρίτη: Ξηροί βοριάδες έως 8 μποφόρ, «διχοτόμηση» της χώρας και βουτιά της θερμοκρασίας

Την Τρίτη το σκηνικό αλλάζει άρδην: ξηροί βοριάδες έρχονται να καθαρίσουν την ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, κυρίως στα βόρεια. Ο ήλιος θα εναλλάσσεται με παροδικά πυκνές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα —εκτός από λίγο χιονόνερο στα ορεινά της Θράκης και λίγα ψιλόβροχα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί στο Βόρειο Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ, δυτικοί στο Νότιο Αιγαίο και βορειοδυτικοί στα υπόλοιπα πελάγη έως 5 με 6 μποφόρ.

Μαζί τους, ψυχρές αέριες μάζες κατηφορίζουν, χωρίζοντας τη χώρα στα δύο: στα βόρεια το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 10°C, πέφτοντας τη νύχτα έως το 0 ή και τους -1°C στα ορεινά, ενώ νοτιότερα θα τριγυρνάει γύρω από τους 18 με 20°C.

Η προοπτική για την Τετάρτη

Την Τετάρτη τα ξημερώματα, οι αρνητικές θερμοκρασίες θα θερίζουν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, ενώ το κρύο θα γίνει πιο αισθητό παντού! Οι βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σε ενισχυμένους νοτιάδες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα παρά μόνο κάποιες νεφώσεις.

Με απλά λόγια… ζούμε ένα πραγματικό θερμοκρασιακό ασανσέρ με μια τριήμερη πρόγευση χειμώνα, επαναφέροντάς μας στην εποχική κανονικότητα! Ό,τι κι αν κάνετε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια υπέροχη εβδομάδα!

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