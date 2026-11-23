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Νεκρός σε χωράφι εντοπίστηκε ένας 64χρονος άνδρας στο Έλος Κισσάμου Χανίων το πρωί της Κυριακής 22 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το πτώμα του 64χρονου ήταν σε σήψη, καθώς φέρεται να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή αρκετές ημέρες πριν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον άτυχο άνδρα που φέρεται να ζούσε μόνος του στο χωριό εντόπισε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.
Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου 64χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
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