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Για την επαγγελματική της πορεία και την επιτυχία που γνωρίζει και στον κόσμο του διαδικτύου μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου η οποία μετρώντας, πια, πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, δεν διστάζει -όπως τονίζει- να βγάζει προς τα έξω περισσότερες πλευρές του εαυτού της.

Όπως τόνισε, ενώ παλαιότερα φρόντιζε να παρουσιάζεται «τέλεια», πλέον, δεν διστάζει να εκφράζεται όπως ακριβώς θέλει, αφήνοντας να φανούν και άλλες πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της.

«Νομίζω ότι, πέρα από τη δουλειά και το πείσμα, χρειάζεται να έχεις το θάρρος να ακολουθείς αυτό που πραγματικά θέλεις, ακόμη κι όταν οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τις επιλογές σου. Χρειάζεται να αντέχεις την αποτυχία, να εξελίσσεσαι, να αμφισβητείς τον εαυτό σου χωρίς να χάνεις την πίστη σου σε αυτόν και να μην επαναπαύεσαι ποτέ σε όσα έχεις ήδη καταφέρει. Για μένα, η επιτυχία δεν είναι ένας συγκεκριμένος προορισμός αλλά μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης. Και κάτι ακόμη που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να μη χάνεις τον εαυτό σου στην προσπάθεια να πετύχεις. Να δημιουργείς μια ζωή που σε γεμίζει πραγματικά, όχι απλώς μια εικόνα που μοιάζει επιτυχημένη στους άλλους» είπε αρχικά, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Instyle.

«Νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια, ίσως άθελα μου και περισσότερο από άμυνα, παρουσίαζα μια πιο τέλεια εικόνα του εαυτού μου. Όχι ότι δεν ήμουν εγώ, αλλά ίσως οι ανάγκες του “πρέπει” και η ανάγκη μου να νιώθω ασφαλής με οδηγούσαν σε έναν πιο προσεκτικό δρόμο, όπου δεν άφηνα να φανούν όλες οι πλευρές μου. Τα τελευταία χρόνια, όμως, που αισθάνομαι πιο ελεύθερη να είμαι αληθινή, να μοιράζομαι τις απόψεις μου, τις ιδέες μου, τις σκέψεις μου και τον τρόπο που βλέπω τη ζωή, βλέπω τεράστια διαφορά στην επικοινωνία μου με τον κόσμο. Όσο περισσότερο ανοίγομαι, τόσο περισσότερο νιώθω ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν σε μένα κομμάτια του εαυτού τους. Ίσως, τελικά, αυτό να είναι που μας φέρνει τόσο κοντά. Δεν βλέπουν μια απρόσιτη εικόνα, αλλά έναν δικό τους άνθρωπο, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας με τις αδυναμίες, τις αντιφάσεις και τις αλήθειες του. Και νομίζω πως όσο πιο αληθινή είμαι, τόσο πιο ουσιαστική γίνεται αυτή η σχέση» πρόσθεσε.

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