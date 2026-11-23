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Οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων που θα ορκιστεί τον Ιανουάριο την ευρύτερη πλειοψηφία που έχει πετύχει οποιοδήποτε κόμμα από το 1992, μετά τη νίκη του υποψήφιου τους στη Βόρεια Καρολίνα στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Τσακ Χάμπαρντ νίκησε την απερχόμενη βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Βιρτζίνια Φοξ, σύμφωνα με τις προβολές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης CBS News και NBC.

Ο ίδιος ο Χάμπαρντ ανέφερε χθες στο Χ ότι η Φοξ επικοινώνησε μαζί του για να παραδεχθεί την ήττα της. Η νίκη του ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανακαταμέτρησης των ψήφων την οποία είχε ζητήσει η αντίπαλός του.

Με τη νίκη του Χάμπαρντ το Δημοκρατικό κόμμα συγκέντρωσε 258 έδρες σε σύνολο 435 στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια πλειοψηφία που δεν έχει συγκεντρώσει κανένα από τα δύο κόμματα – Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί—από το 1992.

Στο μεταξύ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ο νικητής σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή.

Ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος τον Ιανουάριο πρόκειται να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος του σώματος αυτού του Κογκρέσου, σχολίασε την επιτυχία αυτή στο Χ.

«Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει πετύχει οποιοδήποτε κόμμα στο Κογκρέσο αυτόν τον αιώνα. ΜΠΟΥΜ!».

House Democrats have just secured the largest majority any party in Congress has held this century.



BOOM. November 22, 2026

Στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου οι Ρεπουμπλικάνοι υπέστησαν ιστορική ήττα, με τους ψηφοφόρους να τιμωρούν το κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κυρίως για το υψηλό κόστος ζωής και για τον πόλεμο στο Ιράν.

Εκτός από τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τον έλεγχο της Γερουσίας, εκλέγοντας 56 γερουσιαστές.

Αν και το 2027 οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει πετύχει στη Βουλή οποιοδήποτε κόμμα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα υπήρξαν περίοδοι με πολύ μεγαλύτερες πλειοψηφίες. Οι Δημοκρατικοί κατείχαν 313 ή περισσότερες έδρες για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1930, ενώ ξεπέρασαν τις 290 έδρες στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Οι Ρεπουμπλικάνοι σημείωσαν τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες τους στη Βουλή κατά τη δεκαετία του 1920, οπότε και κατείχαν έως και 302 έδρες.

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