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Συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας στα μοντέλα που μας στοιχίζουν λιγότερο στις μετακινήσεις μας. Τα δεδομένα προέρχονται από το Κέντρο Δοκιμών μας και ανανεώνονται διαρκώς, λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων

Του Alessio Lana Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος

Κάθε μέρα που περνά, η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται, οι τιμές των αυτοκινήτων ανεβαίνουν αμείλικτα και οι τιμές των καυσίμων δίνουν το τελειωτικό χτύπημα στην τσέπη μας. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 41,5% από το 2019 έως το 2026. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Στην άλλη όψη βρίσκεται η τιμή του Fiat Pandina: ξεκινάει από 18.690 ευρώ για τη βασική έκδοση. Το 2019, η βασική έκδοση του Panda κόστιζε 10.850 ευρώ. Δηλαδή η τιμή του έχει αυξηθεί κατά περίπου 74%. Κι αυτό είναι απλά ένα τυχαίο παράδειγμα – υπάρχουν και μεγαλύτερες αυξήσεις.

Εν ολίγοις, διανύουμε δύσκολους καιρούς για τους χρήστες των αυτοκινήτων. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρόμοια αφιερώματα, με βάση την πραγματική κατανάλωση των αυτοκινήτων και όχι τη θεωρητική που διαφημίζουν οι εταιρείες.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν, εκμεταλλευόμαστε τα δεδομένα που συλλέγει το Κέντρο Δοκιμών μας για τις πραγματικές καταναλώσεις των αυτοκινήτων. Αυτές είναι σταθερές. Αυτές, όμως, που αλλάζουν από μήνα σε μήνα είναι οι τιμές των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό οι τιμές της ενέργειας. Ευτυχώς, τα τιμολόγια στο δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ blue παραμένουν σταθερά, καθώς η εταιρεία απορροφά τις αυξήσεις και δεν τις μετακυλίει στους καταναλωτές. Οι υπολογισμοί μας για το κόστος κίνησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βασίζονται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ blue για τους επισκέπτες του δικτύου της.

Σε αυτό το αφιέρωμα, παρουσιάζουμε τα πιο οικονομικά στη χρήση (όσον αφορά το κόστος μετακίνησης) αυτοκίνητα των κατηγοριών Α, Β, C έως και D. Στις κατηγορίες Β, C και D, δημιουργήσαμε ξεχωριστή κατάταξη για τα SUV. Η κατάταξη δημιουργείται με βάση τα αυτοκίνητα που έχουμε δοκιμάσει και είναι σχετικά νέα σε ηλικία, περίπου από τα τέλη του 2022 και μετά, ώστε να είναι ακόμα διαθέσιμα ως καινούργια.

Στο παρόν αφιέρωμα, προκειμένου να προσδιορίσουμε το κόστος των καυσίμων, χρησιμοποιήσαμε τις μέσες πανελλαδικές τιμές της 2ας Οκτωβρίου 2026, όπως αυτές δημοσιεύονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή (2,206 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη και 2,192 ευρώ για το diesel).

ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ PLUG-IN;

Τα αυτοκίνητα είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες, με βάση το μέγεθος. Προκειμένου να υπολογίσουμε πόσο κοστίζει η κίνηση ενός PHEV ανά 100 χιλιόμετρα, πήραμε τις τιμές κατανάλωσης με «άδεια μπαταρία». Τα εισαγωγικά είναι απαραίτητα, καθώς ένα PHEV δεν μένει ποτέ από μπαταρία. Πάντα διατηρεί ένα ελάχιστο ποσοστό φόρτισης, το οποίο αρκεί για να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης βενζίνης.

Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια ξεχωριστή αναφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι πολύ οικονομικά, αλλά μόνο όταν τα φορτίζει κανείς σε φθηνό, συνήθως οικιακό, ρεύμα. Στους ταχυφορτιστές των πρατηρίων στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, το κόστος επαναφόρτισης μπορεί να ξεπεράσει σε κόστος το φουλάρισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης.

Τέλος, εκτός συναγωνισμού, συμπεριλάβαμε και δύο μοντέλα της Dacia με LPG, απλά και μόνο για να έχετε μια εικόνα. Είναι πολύ οικονομικά, αλλά δυστυχώς το LPG δεν είναι δημοφιλές καύσιμο στην Ελλάδα, οπότε οι περισσότεροι εισαγωγείς δεν ασχολούνται με αυτά τα μοντέλα.

TOP 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Ο υπολογισμός του κόστους κίνησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι ολίγον πιο δύσκολη εξίσωση. Σε οικιακή πρίζα, το κόστος διαφέρει ανάλογα με την εταιρία και το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο κάθε καταναλωτής. Σε γενικές γραμμές, κυμαίνεται μεταξύ 15-20 λεπτών ανά κιλοβατώρα, εάν συμπεριληφθούν όλες οι χρεώσεις. Η αμέσως ακριβότερη επιλογή είναι η φόρτιση σε μια στήλη AC. Με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΔΕΗ blue για τους επισκέπτες του δικτύου, το κόστος ανά κιλοβατώρα για γρήγορη φόρτιση έως 43 kW είναι €0,45 (€0,40 για τα μέλη). Δηλαδή, διπλάσιο σε σύγκριση με το κόστος της οικιακής φόρτισης. Υπάρχει όμως και άλλη επιλογή. Η ταχυφόρτιση σε στήλη DC, με κόστος ανά κιλοβατώρα €0,57 (€0,52 για τα μέλη). Και υπάρχει μία ακόμα επιλογή, η ταχυφόρτιση υψηλής ισχύος (από 150 kW) με κόστος 0,64 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Εάν χρειαστεί να φορτίσει κανείς στον αυτοκινητόδρομο, το κόστος είναι ακόμα υψηλότερο, ίσως και συγκρίσιμο με το κόστος ανεφοδιασμού με βενζίνη.

LPG – ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το υγραέριο (LPG) είναι μια λύση για την εξοικονόμηση χρημάτων. Η τιμή του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως και των υπολοίπων καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή του στις 2/10 ήταν 1,019 ευρώ ανά λίτρο, μισή τιμή σε σχέση με την αμόλυβδη. Τα αυτοκίνητα με LPG διαθέτουν και ένα μικρό ρεζερβουάρ βενζίνης, οπότε δεν υπάρχει λόγος ν’ αγχωθεί κάποιος για τον ανεφοδιασμό με LPG. Στην Ελλάδα, λειτουργούν 1.165 πρατήρια με LPG, περίπου το ένα τέταρτο του αριθμού των πρατηρίων που διαθέτουν αμόλυβδη βενζίνη. Το πρόβλημα είναι ο φόβος των Ελλήνων για το συγκεκριμένο καύσιμο και το γεγονός ότι ελάχιστες εταιρίες εισάγουν αυτοκίνητα με εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG). Από τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ελλάδα με εργοστασιακό σύστημα υγραερίου, έχουμε δοκιμάσει μόνο τα Dacia Sandero και Duster.

Πηγή: autotypos.gr

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