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H Citroen, η πρώτη μάρκα που έκανε προσφορές Black Friday στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, τιμά και φέτος την παράδοση που η ίδια έχει δημιουργήσει, προσφέροντας μοναδικές τιμές σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της.

Μάλιστα φέτος επιλέγει να δώσει έναν ακόμα πιο αισιόδοξο τόνο στον θεσμό, που τόσο έχει στηρίξει τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας της «χρώμα» σε Red Friday με στόχο να κάνει τους Έλληνες οδηγούς ακόμα πιο χαρούμενους με πιο δυνατές προσφορές σε όλη τη γκάμα των μοντέλων της.

Έτσι η αγαπημένη γαλλική φίρμα καταφέρνει για άλλη μια χρονιά να μετατρέψει την περίοδο έως την Red (πλέον για αυτήν και τους fan της) Friday που φέτος ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 και θα ισχύει η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, την πιο αναμενόμενη της χρονιάς.

Πόσο μάλλον που φέτος οι προσφορές αφορούν όλη την γκάμα, όχι μόνο των επιβατικών, αλλά και των επαγγελματικών μοντέλων της, ικανοποιώντας όλους, ιδιώτες και επαγγελματίες, καθώς το μέγιστο όφελος που μπορούν να απολαύσουν μπορεί να φτάσει και τα 4.800€.

Τα νέα γίνονται ακόμα πιο ευχάριστα για όσους έχουν την τύχη να επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στο πλαίσιο της Red Friday, καθώς φέτος η Citroen αποφάσισε να τους κάνει ως έξτρα δώρο τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην καθημερινότητα.

Γενικότερα όμως η Citroën δίνει στους πελάτες της τη δύναμη της επιλογής με επίκεντρο την προσιτή κινητικότητα και την άνεση: θερμικές, υβριδικές ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ώστε ο καθένας να βρει το μοντέλο και την τεχνολογία κίνησης που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Είτε πρόκειται για την ανανέωση του οικογενειακού αυτοκινήτου, την απόκτηση ενός δεύτερου οχήματος ή την ενίσχυση μιας επιχείρησης, η Citroën Red Friday προσφέρει έναν ακόμη λόγο για το επόμενο βήμα.

Μια γκάμα μοντέλων για κάθε ανάγκη μετακίνησης

Από το ευέλικτο C3 City SUV έως τη ναυαρχίδα C5 Aircross, η επιβατική γκάμα Citroën συνδυάζει ξεχωριστό σχεδιασμό, πρακτικότητα και άνεση, με επιλογές για την πόλη, την οικογένεια και το ταξίδι.

Citroën C3 — City SUV

Με ξεχωριστό χαρακτήρα, συμπαγείς διαστάσεις, χαρακτηριστικά SUV και άνεση Citroën Advanced Comfort®, το C3 κάνει την καθημερινότητα πιο απολαυστική.

Citroën C3 Aircross — Χωράει όλη σας τη ζωή

Ευρύχωρο, ευέλικτο και διαθέσιμο με έως 7 θέσεις, το C3 Aircross προσφέρει εξαιρετική πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες της οικογένειας.

Citroën C4 — Το απόλυτο Crossover

Κομψότερο από ποτέ, το C4 συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός Crossover με ευρυχωρία και άνεση Citroën Advanced Comfort®, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη.

Citroën C5 Aircross — Η άνεση αποκτά άλλη διάσταση

Με γενναιόδωρους χώρους και έμφαση στην άνεση κάθε επιβάτη, η ναυαρχίδα της Citroën ξεχωρίζει για τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

Μοναδικές τιμές και για τους επαγγελματίες

Η Citroën Red Friday περιλαμβάνει και τη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών μοντέλων της μάρκας, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση, αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Από το ευέλικτο C3 Van, ιδανικό για τις καθημερινές μετακινήσεις και παραδόσεις στην πόλη, και το πολυχρηστικό Berlingo Van, που συνδυάζει πρακτικότητα και χώρους σε συμπαγείς διαστάσεις, έως το Jumpy, που καλύπτει αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, και το Jumper, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεταφοράς μεγάλου όγκου φορτίων, η Citroën διαθέτει την κατάλληλη πρόταση για κάθε επαγγελματία. Με μια πλήρη γκάμα, διαθέσιμη και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, κάθε επιχείρηση βρίσκει το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες της, με τις τιμές της Citroën Red Friday.

Ένας ακόμη λόγος για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

Για όσους επιλέξουν αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, η Citroën Red Friday προσφέρει επιπλέον δώρο τον οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας τη φόρτιση στο σπίτι και κάνοντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή στην καθημερινότητα. Η αμιγώς ηλεκτρική γκάμα περιλαμβάνει τα e-C3, e-C3 Aircross, e-C4 και e-C5 Aircross, καθώς και ηλεκτρικές εκδόσεις όλων των επαγγελματικών μοντέλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον Επίσημο Διανομέα Citroën που τους εξυπηρετεί, να ενημερωθούν για τις τιμές του μοντέλου που τους ενδιαφέρει και να ζητήσουν την προσωπική τους προσφορά, έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

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