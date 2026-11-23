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Η νέα κατευθυντήρια οδηγία της American Cancer Society (ACS) για τον έλεγχο του καρκίνου του προστάτη δημοσιεύτηκε στο CA Cancer J Clin στις 12 Νοεμβρίου 2026 και είναι η πρώτη επικαιροποίηση της ACS από το 2010.

Σύμφωνα με αυτή το PSA θεωρείται παθολογικό όταν είναι ≥3,0 ng/mL σε ηλικίες 45–69 και ≥6,5 ng/mL σε ηλικίες 70–74. Η τιμή πρέπει να επιβεβαιωθεί με επανάληψη της εξέτασης, κατά προτίμηση 2 εβδομάδες έως 3 μήνες αργότερα.

Τα παραπάνω εξηγούν οι καθηγητές Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου Παθολόγος, Δρ. Μαρία Καπαρέλου Παθολόγος – Ογκολόγος και Θάνος Δημόπουλος τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, που αναλύουν την νέα κατευθυντήρια οδηγία.

Συγκεκριμένα:

Άνδρες μέσου κινδύνου (που δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή, χωρίς οικογενειακό ιστορικό): PSA κάθε 2 χρόνια σε ηλικίες 50–69.

Μαύροι άνδρες: PSA κάθε χρόνο σε ηλικίες 45–69.

Άνδρες που δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό: κάθε χρόνο σε ηλικίες 45–69. Ισχυρό ιστορικό σημαίνει συγγενής πρώτου βαθμού που διαγνώστηκε πριν τα 65 ή περισσότεροι συγγενείς πρώτου βαθμού σε οποιαδήποτε ηλικία.

που δεν ανήκουν στη μαύρη φυλή με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό: κάθε χρόνο σε ηλικίες 45–69. Ισχυρό ιστορικό σημαίνει συγγενής πρώτου βαθμού που διαγνώστηκε πριν τα 65 ή περισσότεροι συγγενείς πρώτου βαθμού σε οποιαδήποτε ηλικία. Ένας συγγενής πρώτου βαθμού που διαγνώστηκε στα 65 ή αργότερα: PSA κάθε 2 χρόνια από τα 45 έτη.

Αν η αύξηση του PSA επιβεβαιωθεί, συστήνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτου προκειμένου να αποφασιστεί εάν πρέπει να προχωρήσει ο άνδρας σε κατευθυνόμενη βιοψία προστάτου.

Η δακτυλική εξέταση προστάτη δεν ενδείκνυται για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για κατευθυντήρια οδηγία κλινικής πρακτικής της ACS και όχι για αποτελέσματα κλινικής μελέτης και απόφαση του FDA.

Βασίζεται σε συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων και σε μελέτη μοντελοποίησης που ανατέθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η ACS κατέληξε ότι τα οφέλη του ελέγχου με PSA υπερτερούν των βλαβών. Η οδηγία δεν αφορά άνδρες που έχουν ήδη διαγνωστεί ή άνδρες με κληρονομικό σύνδρομο, όπως BRCA2.

Ασφάλεια:

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τα οφέλη, τους περιορισμούς και τις πιθανές βλάβες του ελέγχου με PSA.

Στον καρκίνο χαμηλού κινδύνου πρέπει αρχικά να προτείνεται ενεργητική παρακολούθηση αντί για θεραπεία.

Ο έλεγχος δεν συνιστάται από τα 75 έτη και μετά ή όταν το προσδόκιμο ζωής είναι κάτω από 10 χρόνια.

Στις ηλικίες 70–74 η ισορροπία οφέλους και βλάβης είναι αβέβαιη.

Τι σημαίνει στην κλινική πράξη:

Η δακτυλική εξέταση από το ορθό δεν συνιστάται ως κύρια εξέταση ελέγχου. Οι ουρολόγοι μπορούν πάντως να κάνουν βιοψία μετά από ύποπτη δακτυλική εξέταση ή πολύ αυξημένο PSA.

Πολλές από τις συστάσεις για τη συχνότητα, τα όρια και τη διερεύνηση βασίζονται σε συναίνεση ειδικών και δεν είναι βαθμολογημένες. Οι μαύροι άνδρες έχουν περίπου 67% υψηλότερη συχνότητα της νόσου και σχεδόν διπλάσια θνησιμότητα σε σύγκριση με τους λευκούς.

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