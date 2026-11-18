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Πριν καν ξεκινήσει η παραγωγή της, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Bentley έχει ήδη σχεδόν εξασφαλίσει την εμπορική της επιτυχία

Η νέα Torcal έχει καλύψει όλες τις θέσεις παραγωγής για το 2027, με αποτέλεσμα όσοι ενδιαφέρονται να την αποκτήσουν από εδώ και πέρα να πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2028. Μάλιστα, ορισμένοι αγοραστές δεν περιορίζονται στην αρχική τιμή, καθώς διαμορφώνουν τα αυτοκίνητά τους με τόσο ακριβό εξοπλισμό, ώστε το τελικό κόστος σχεδόν να διπλασιάζεται.

Το μοντέλο που θέλει να δώσει «νέα ζωή» στην Bentley

Η επιτυχία της Torcal έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βρετανική μάρκα, καθώς αποτελεί ένα εισαγωγικό μοντέλο στον κόσμο της Bentley. Τοποθετείται κάτω από τη μεγαλύτερη Bentayga, προσφέροντας μια πιο προσιτή επιλογή σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα πολυτελές SUV της εταιρείας. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για έναν κατασκευαστή που έχει συνδέσει την ιστορία του με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Σε συνέντευξή του στο Automotive News, ο διευθύνων σύμβουλος της Bentley, Frank-Steffen Walliser, επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή της Torcal θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς. Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει πόσα αυτοκίνητα σκοπεύει να κατασκευάσει στην αρχική περίοδο παραγωγής, ωστόσο δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την ανταπόκριση του κοινού. «Είναι αυτονόητο ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την ανταπόκριση και τη θέση στην οποία βρισκόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με βάση την ηλεκτρική Porsche Cayenne

Η Torcal βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE) του ομίλου Volkswagen και έχει στενή τεχνική συγγένεια με την αμιγώς ηλεκτρική Porsche Cayenne. Στις ΗΠΑ, η βασική έκδοση ξεκινά από τα 222.495 δολάρια, τιμή που την τοποθετεί ελαφρώς χαμηλότερα από την Bentayga, η οποία κοστίζει από 231.150 δολάρια. Η γκάμα περιλαμβάνει επίσης την ισχυρότερη Torcal S, με τιμή 262.695 δολάρια, καθώς και την ειδική έκδοση First Edition, που κοστίζει 300.995 δολάρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έκδοση S είναι μέχρι στιγμής η δημοφιλέστερη επιλογή μεταξύ των πρώτων αγοραστών. Σύμφωνα με τον Walliser, το νέο ηλεκτρικό SUV προσελκύει επίσης νεότερους πελάτες, αλλά και ανθρώπους που δεν είχαν αποκτήσει ποτέ στο παρελθόν αυτοκίνητο της Bentley. Πρόκειται ακριβώς για το κοινό στο οποίο θέλει να απευθυνθεί η εταιρεία με το νέο της μοντέλο.

Ο επικεφαλής της Bentley θεωρεί ότι το αμάξωμα ενός SUV ταιριάζει ιδιαίτερα σε ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, καθώς προσφέρει την πρακτικότητα και την ευελιξία που αναζητούν οι αγοραστές της κατηγορίας. Όπως εξήγησε, αν η εταιρεία είχε ξεκινήσει την ηλεκτρική της πορεία με ένα δίθυρο μοντέλο, όπως η Continental GT, πιθανότατα θα είχε ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση.

Άλλο ένα αυτοκίνητο σε… έξτρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των πρώτων παραγγελιών είναι το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν οι πελάτες για την εξατομίκευση των αυτοκινήτων τους. Η Bentley έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές παραγγελίες υπό τη διοίκηση του Walliser, και η Torcal αποδεικνύει ότι η διάθεση για ακριβές και μοναδικές διαμορφώσεις δεν περιορίζεται στα μοντέλα με κινητήρες βενζίνης.

«Βλέπουμε αυτοκίνητα με διαμορφώσεις που ξεπερνούν τις 300.000 λίρες», δήλωσε ο CEO στο Automotive News. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 360.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο διπλάσιο της τιμής εκκίνησης της βασικής έκδοσης στη Βρετανία, η οποία ανέρχεται σε 173.300 λίρες.

Η ανταπόκριση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την Bentley, η οποία θέλει να διατηρήσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της καθώς περνά σταδιακά στην ηλεκτροκίνηση. Για την προσαρμογή του εργοστασίου της στο Crewe της Αγγλίας στις ανάγκες παραγωγής της Torcal, η εταιρεία επένδυσε 463 εκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο αν συνυπολογιστούν οι πρόσθετες δαπάνες για την έρευνα και εξέλιξη, καθώς και για την προετοιμασία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πηγή: autotypos.gr

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