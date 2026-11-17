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Πρακτικότητα ή πλήρης έλεγχος; Το αυτόνομο αυτοκίνητο υπόσχεται να μας «απαλλάξει» από την οδήγηση, αλλά πόσο ελεύθεροι θα είμαστε να μετακινούμαστε αν μια εταιρεία ορίζει το μέχρι πού και πότε μπορούμε να πάμε;

Χθες γράψαμε για το Tesla Cybercab. Η Tesla άνοιξε τις παραγγελίες για επιλεγμένους ιδιώτες στις ΗΠΑ και, αν είσαι ένας από αυτούς, μπορείς να δώσεις 29.990 δολάρια προ φόρων για ένα διθέσιο ηλεκτρικό χωρίς τιμόνι και πεντάλ. Για να σε πάει κάπου, χρειάζεσαι και συνδρομή 299 δολαρίων τον μήνα. Ο πρώτος μήνας είναι μέσα στην τιμή.

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