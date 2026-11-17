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Προς την κορύφωσή τους βαίνουν οι εκδηλωσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγματαρχών, με το κλείσιμο της πύλης του ιστορικού κτιρίου της οδού Πατησίων, το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στις 9 το πρωί άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου και στη 1 θα κλείσουν για να ακολουθήσει η πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ με την αιματοβαμμένη σημαία στην κεφαλή της. Στο κτίριο του ΕΜΠ συρρέει πλήθος κόσμου για να αφήσει ένα λουλούδι στο γλυπτό του Μέμου Μακρή, μνημείο για την εξέγερση. Μετά το κλείσιμο της πύλης, θα ακολουθήσουν οι συγκεντρώσεις των φοιτητικών συλλόγων, των εργατικών σωματείων και των υπόλοιπων φορέων που συμμετέχουν στον εορτασμό.

Συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί για τις 15:00, μεταξύ άλλων στην πλατεία Κλαυθμώνος. Η ακριβής ώρα εκκίνησης κάθε μπλοκ ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών.

Φοιτητικοί Σύλλογοι: 13.00 Κάτω Πολυτεχνείο – 16.30 Προπύλαια

ΠΑΣΟΚ: Προσυγκέντρωση στις 17.00 στα Χαυτεία (Σταδίου και Αιόλου).

ΕΛΑΣ: Σταδίου και Πεσμαζόγλου 16.00

ΚΚΕ: Σταδίου και Γ. Σταύρου 17.00

ΣΥΡΙΖΑ: Σταδίου και Αιόλου & Αθηνάς) 17.00

ΜέΡΑ 25: Σταδίου και Εδουάρδου Λω 15.30

Συλλογικότητες αντιεξουσιαστών: 15.00 πλατεία Κλαυθμώνος

ΚΚΕ(μ-λ): πλατεία Κολοκοτρώνη 15.00

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: πλατεία Κλαυθμώνος 15.00

ΚΕΕΡΦΑ: πλατεία Κλαυθμώνος 15.00

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας στην Αθήνα ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας βρίσκονται επί ποδός από νωρίς σήμερα Τρίτη γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Επίσης, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Επίσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Χρυσοχοΐδης: «Νομίζω ότι υπάρχει μια ωριμότητα πια»

Την εκτίμηση ότι οι φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθούν ειρηνικά εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Τόνισε ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα και συνειδητοποίηση ως προς την ανάγκη να αποφευχθούν επεισόδια που, όπως είπε, αμαυρώνουν το νόημα της επετείου και διαλύουν τις συγκεντρώσεις.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ωριμότητα πια και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο μόνο κακό κάνουν. Πρώτα στην επέτειο και στη μνήμη, και δεύτερον σ’ αυτούς. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα, και σήμερα μάλλον, όπως και η άλλη επέτειος που έρχεται, 6 Δεκεμβρίου Θα είναι ειρηνική και θα διαδηλώσουν όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ελάχιστα ακραία στοιχεία που επιχειρούν να αμαυρώσουν την εικόνα των συγκεντρώσεων και να προκαλέσουν τη διάλυσή τους, επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια να απομονώνονται. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι και οι ίδιοι θα αντιληφθούν πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Με την καθιερωμένη πορεία στην οποία προσκαλούν φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς, σωματεία και συλλογικότητες κορυφώνονται σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης στη Θεσσαλονίκη για την 53η επέτειο Εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Με κεντρικό σύνθημα των φετινών δράσεων τη φράση «Ο Νοέμβρης ξαναγεννιέται» οι φοιτητικοί σύλλογοι, που προχώρησαν σε συμβολική τριήμερη κατάληψη στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, απευθύνουν κάλεσμα σε κάθε φοιτητή, μαθητή, εργαζόμενο και σε όλη την κοινωνία να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις «για να ανασάνει ο λαός, για να έχει μέλλον η νεολαία»

Από νωρίς το πρωί άνθρωποι κάθε ηλικίας προσέρχονται για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο που βρίσκεται στον αύλειο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ από τις 11 και μετά θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις στεφάνων από φορείς, σωματεία και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Στα σκαλιά στην είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν στήσει τραπεζάκια και μοιράζουν στον κόσμο που προσέρχεται κείμενα θέσεων και αφίσες, ενώ τον ρυθμό των εκδηλώσεων δίνουν τα τραγούδια που έγιναν η φωνή της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία της Θεσσαλονίκης να δώσουν το «παρών» στις εκδηλώσεις, επισημαίνοντας ότι «η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας εμπνέει να δώσουμε σήμερα νέους αγώνες για εργασία για όλους με ανθρώπινους όρους, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία, Ισότητα, Ελευθερία, ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και υπεράσπισης της Δημοκρατίας απέναντι σε κάθε φαινόμενο ρατσισμού, φασισμού και μισαλλοδοξίας».

Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, ενώ οι σύλλογοι έχουν καλέσει σε προσυγκέντρωση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ στις 5 το απόγευμα. Από την Τροχαία θα τεθούν σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ από την Εταιρία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν προσωρινά έξι σταθμοί του μετρό. «Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 16.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός”, “Δημοκρατίας”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο”, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ.

Από την Τροχαία Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι από 4 το απόγευμα σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

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