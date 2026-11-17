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Κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο Εθνικός Κήπος λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων και μετά από εντολή της Αστυνομίας, θα κλείσει από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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