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Κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο Εθνικός Κήπος λόγω της πορείας του Πολυτεχνείου.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων και μετά από εντολή της Αστυνομίας, θα κλείσει από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος της ημέρας.
«Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
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