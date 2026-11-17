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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το εάν έχει τραυματιστεί κάποιος.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστο σημείο, με τους διερχόμενους οδηγούς να αντικρίζουν τα δύο οχήματα ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία.

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