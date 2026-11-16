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16.11.2026 14:33

Paramount+: Άρχισαν τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της εθιστικής σειράς «Mobland»

16.11.2026 14:33
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Καθώς το ένατο και καταληκτικό- για τον δεύτερο κύκλο- επεισόδιο της σειράς «Mobland» του Paramount+ θα ανέβει (στο MAGENTA TV) την ερχόμενη Παρασκευή, 20 του μήνα, τα γυρίσματα σκηνών επεισοδίων του τρίτου και- με τα τρέχοντα δεδομένα- τελευταίου κύκλου της σειράς του Γκάι Ρίτσι έχουν αρχίσει από σήμερα, σύμφωνα και με τα λεγόμενα της Έλεν Μίρεν σε συνέντευξη της στο Radio Times.

Προφανώς και η Μίρεν ήταν… Σφίγγα. «Δεν πρόκειται να σας πώ τίποτα», είπε σχετικά με την πλοκή του επόμενου κύκλου- είναι και οι όροι εμπιστευτικότητας συμβολαίων στη μέση, βλέπετε.

Tο φινάλε της δεύτερης σεζόν φέρει τον τίτλο «The Queen Is Dead» και στα επίσημα τρέιλερ φαίνεται η Μέιβ σε σκηνές ανάκρισης, πυροδοτώντας θεωρίες για το αν ο τίτλος αναφέρεται στο τέλος της ίδιας ή της αντιπάλου της, Κέιτ Μακάλιστερ.

Στο μεταξύ κυκλοφόρησαν φήμες ότι η σχέση Τομ Χάρντι και παραγωγών της σειράς ήταν τεταμένες, όμως  ο ηθοποιός συνεχίζει κανονικά και στον τελευταίο κύκλο επεισοδίων. Οι φήμες αρχικώς διαψεύστηκαν, αλλά μάλλον είχαν υπόσταση.

Ο Πιρς Μπρόσναν αφενός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο ότι κάτι είχε συμβεί τονίζοντας πως δόθηκε υπέρμετρη διάσταση από την πραγματική λέγοντας χαρακτηριστικά πως ήταν «πολύ κακό για το τίποτα».

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