Απρόσκλητος επισκέπτης στην εθνική οδό: Γαϊδούρι έκανε… βόλτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ασυνήθιστο και άκρως απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν το πρωί οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.

Ένα γαϊδούρι εμφανίστηκε να τρέχει ολομόναχο πάνω στο οδόστρωμα, ανάμεσα σε ΙΧ αυτοκίνητα και φορτηγά, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους διερχόμενους.

Το τετράποδο φαίνεται πως αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη δική του… εξόρμηση προς τη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας, ωστόσο, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο για τη βόλτα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, και καταγράφηκε σε βίντεο που απέστειλε ακροατής στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτο στο οδόστρωμα, ενώ γύρω του περνούν αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα. Οι οδηγοί βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα θέαμα που σίγουρα δεν συναντούν καθημερινά στους δρόμους.

Ευτυχώς, η περιπέτεια του γαϊδουριού είχε αίσιο τέλος, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το ζώο εντοπίστηκε, πιάστηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν την περισυλλογή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή κάποια άλλα άτομα.

Παρά την έκπληξη που προκάλεσε η ασυνήθιστη παρουσία του, το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους οδηγούς που κινούνταν στην εθνική οδό.

Τελικά, η πρωινή… απόδραση του τετράποδου ολοκληρώθηκε χωρίς δυσάρεστες συνέπειες και χωρίς να αναφερθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση με τα αναβολικά – Μαζί του πήγε και ο Πύρρος



Κυψέλη: Επιστολή Δούκα στην Ελληνικό Μετρό για άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών

Γιώργος Ζυμπίδης: Στην Καστοριά την Τρίτη η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε στο Ζεφύρι