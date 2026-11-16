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16.11.2026 14:36

Απρόσκλητος επισκέπτης στην εθνική οδό: Γαϊδούρι έκανε… βόλτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά (video)

16.11.2026 14:36
Πηγή: rthess
Πηγή: rthess

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Ένα ασυνήθιστο και άκρως απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν το πρωί οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.

Ένα γαϊδούρι εμφανίστηκε να τρέχει ολομόναχο πάνω στο οδόστρωμα, ανάμεσα σε ΙΧ αυτοκίνητα και φορτηγά, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους διερχόμενους.

Το τετράποδο φαίνεται πως αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη δική του… εξόρμηση προς τη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας, ωστόσο, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο για τη βόλτα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, και καταγράφηκε σε βίντεο που απέστειλε ακροατής στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

Στο βίντεο φαίνεται το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτο στο οδόστρωμα, ενώ γύρω του περνούν αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα. Οι οδηγοί βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα θέαμα που σίγουρα δεν συναντούν καθημερινά στους δρόμους.

Ευτυχώς, η περιπέτεια του γαϊδουριού είχε αίσιο τέλος, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το ζώο εντοπίστηκε, πιάστηκε και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το οδόστρωμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν την περισυλλογή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή κάποια άλλα άτομα.

Παρά την έκπληξη που προκάλεσε η ασυνήθιστη παρουσία του, το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους οδηγούς που κινούνταν στην εθνική οδό.

Τελικά, η πρωινή… απόδραση του τετράποδου ολοκληρώθηκε χωρίς δυσάρεστες συνέπειες και χωρίς να αναφερθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.

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