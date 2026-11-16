Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση με τα αναβολικά – Μαζί του πήγε και ο Πύρρος

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Στον ανακριτή έφτασε πριν από λίγο ο πρώην προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση χορήγησης απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μαζί με τον Οδυσσέα έφτασε στα δικαστήρια και ο Πύρρος Δήμας προκειμένου να τον στηρίξει.

Ο 58χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για προμήθεια και χορήγηση αναβολικών σκευασμάτων, μεταξύ άλλων και στον ανήλικο γιο του, τον οποίο προπονούσε. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), σύμφωνα με την οποία ο πρώην προπονητής φέρεται να προμήθευε αθλητές με απαγορευμένες ουσίες από τον Απρίλιο του 2024. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην περίπτωση του ανήλικου γιου του, στον οποίο φέρεται να είχε χορηγήσει ουσία που περιείχε εφεδρίνη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αρμόδια αρχή είχε επιβάλει στον 58χρονο ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ βρισκόταν ήδη σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από τις 27 Μαΐου 2025.

Τα ευρήματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πρώην προπονητής φέρεται να αποθήκευε τα παράνομα σκευάσματα σε χώρο αποθήκης στο προπονητήριο άρσης βαρών του Ολυμπιακού Σταδίου.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στην κατοικία του, αλλά και σε γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες ντόπινγκ, 17 δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Τα δελτία ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του συλλόγου και όχι του προπονητή, γεγονός που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή ένδειξη ότι εξακολουθούσε να προπονεί αθλητές, παρά τον αποκλεισμό του από την Ομοσπονδία.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρεις σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων, στις οποίες αναγράφονταν ονόματα με αρχικά, καθώς και τιμοκατάλογος με ποσά από 80 έως 700 ευρώ για διάφορα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Ανάμεσα στα προϊόντα περιλαμβανόταν και το σκεύασμα με την ονομασία «Κομάντο», το οποίο φέρεται να συνδέεται με την ουσία που είχε χορηγηθεί στον ανήλικο γιο του.

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