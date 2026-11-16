Κυψέλη: Επιστολή Δούκα στην Ελληνικό Μετρό για άμεση μετεγκατάσταση των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών

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Να μετεγκατασταθούν άμεσα προσωρινά όλοι οι κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών στην Κυψέλη σε ασφαλή καταλύματα ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με επιστολή του στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό.

Ο κ. Δούκας ζήτησε η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας της εταιρείας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Όπως επισήμανε, σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν ήδη συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο.

«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτήρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», τόνισε ο δήμαρχος.

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