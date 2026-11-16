search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 12:39

Επικό τρολάρισμα από τους Αρειανούς στον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Βάλτε μέσα την Τσαρούχα…» (video)

16.11.2026 12:39
aris olympiakos basket

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με το ματς να έχει πάρει το… δρόμο του, καθώς ο Άρης προηγούνταν ήδη με 16 πόντους επί του Ολυμπιακού στην κυριακάτικη αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο, οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων αποφάσισαν να τρολάρουν τους Πειραιώτες, εμπνεόμενοι από τις εξελίξεις στα διαιτητικά του μπάσκετ.

Εν χορώ λοιπόν έριξαν το σύνθημα «βάλτε μέσα την Τσαρούχα με τα κόκκινα τα ρούχα»! Προφανώς το έκαναν με χιούμορ, καθώς κάθε καλοπροαίρετος φίλαθλος μάλλον συμφωνεί ότι η παράγκα που στήθηκε στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί, a priori, να έχει σχέση με τον Ολυμπιακό…

Διαβάστε επίσης:

Nations League: Νίκη «αντίδρασης» κόντρα στη Σερβία αναζητά στο Πανθεσσαλικό η Εθνική

Nations League: Η Αγγλία γκρέμισε το αήττητο της Ισπανίας – Θρίαμβος του Βελγίου, αποκλεισμός-σοκ για την Ιταλία

Η μεγάλη επιστροφή του Ροναλντίνιο: Αγωνίστηκε στα 46 του με τη φανέλα της Ραβέννα για την Γ’ κατηγορία Ιταλίας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

mariza-kox
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίζα Κωχ: Η συγκλονιστική μαρτυρία για το Πολυτεχνείο και τη Σοφία Βέμπο – «Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε σπίτι της»

amartima-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας – Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 13:20
panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Opinion Poll για το ΕΕΑ: Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει το 81,5%

polytexneio-tank
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο φωτορεπόρτερ που κάλυψε το Πολυτεχνείο – Η φωτογραφία του φοιτητή με το ανοιγμένο κεφάλι που δεν τράβηξε ποτέ

liakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος, επιμένει να ζητά εξηγήσεις το ΠΑΣΟΚ

1 / 3