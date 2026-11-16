Επικό τρολάρισμα από τους Αρειανούς στον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Βάλτε μέσα την Τσαρούχα…» (video)

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Με το ματς να έχει πάρει το… δρόμο του, καθώς ο Άρης προηγούνταν ήδη με 16 πόντους επί του Ολυμπιακού στην κυριακάτικη αναμέτρηση στο Αλεξάνδρειο, οι οπαδοί των κιτρινόμαυρων αποφάσισαν να τρολάρουν τους Πειραιώτες, εμπνεόμενοι από τις εξελίξεις στα διαιτητικά του μπάσκετ.

Εν χορώ λοιπόν έριξαν το σύνθημα «βάλτε μέσα την Τσαρούχα με τα κόκκινα τα ρούχα»! Προφανώς το έκαναν με χιούμορ, καθώς κάθε καλοπροαίρετος φίλαθλος μάλλον συμφωνεί ότι η παράγκα που στήθηκε στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί, a priori, να έχει σχέση με τον Ολυμπιακό…

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