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16.11.2026 12:34

Πράσινη Αριστερά: Το Πολυτεχνείο δεν είναι επέτειος – Είναι διαρκής αγώνας για Δημοκρατία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ελευθερία

16.11.2026 12:34
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 αποτελεί κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Είναι η στιγμή που η νέα γενιά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι εργαζόμενοι και ο λαός ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία, διεκδικώντας ελευθερία, δημοκρατία και αξιοπρέπεια.

53 χρόνια μετά, το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό και βαθιά πολιτικό. Δεν επιτρέπει την ιστορική λήθη, ούτε την επετειακή υποκρισία. Μας καλεί να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας και να υπερασπιστούμε έμπρακτα τις δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις.

Το «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» δεν είναι σύνθημα μιας άλλης εποχής. Είναι απαίτηση του σήμερα.

Δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική δημοκρατία όταν η ακρίβεια εξαντλεί τα νοικοκυριά, όταν η εργασία δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, όταν οι νέοι άνθρωποι στερούνται προοπτικής και όταν η κοινωνική ανισότητα γίνεται καθημερινότητα.

Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή δημοκρατία όταν οι δημόσιοι θεσμοί δοκιμάζονται, η διαφάνεια και η λογοδοσία υποχωρούν, τα δικαιώματα περιορίζονται και η κοινωνία αισθάνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην της.

Δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη όταν η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία αντιμετωπίζονται ως πεδία δημοσιονομικού περιορισμού και εμπορευματοποίησης, αντί να αποτελούν αδιαπραγμάτευτα δημόσια αγαθά.

Δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμο μέλλον όταν η κλιματική κρίση, η καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ζητήματα μπροστά στα συμφέροντα της ανεξέλεγκτης κερδοφορίας.

Η Πράσινη Αριστερά θεωρεί ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου μάς υποχρεώνει να υπερασπιστούμε μια διαφορετική προοπτική για την κοινωνία και τη χώρα:

  • Για μια πραγματική δημοκρατία, με θεσμούς ανεξάρτητους, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών.
  • Για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Για δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, προσβάσιμες σε όλους και όλες.
  • Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών απέναντι στην ανεξέλεγκτη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση τους.
  • Για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, που δεν θα επιβαρύνει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά θα δημιουργεί νέες δυνατότητες για την κοινωνία.
  • Για ειρήνη, αλληλεγγύη, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντίθεση στον πόλεμο και τον αυταρχισμό.

Για την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμική διαδικασία. Είναι καθημερινή κοινωνική πράξη. Είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει με αξιοπρέπεια, να εργάζεται, να μορφώνεται, να έχει πρόσβαση στην υγεία, να συμμετέχει στις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του και να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Δεν τιμούμε το Πολυτεχνείο απλώς καταθέτοντας στεφάνια. Το τιμούμε υπερασπιζόμενοι τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.

Η μνήμη του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανέναν ως ιδιοκτησία. Ανήκει στην κοινωνία, στη νέα γενιά και σε όλους όσοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για ελευθερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ τιμά την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 και συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης και στις κινητοποιήσεις της 17ης Νοέμβρη.

Γιατί το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο το χθες. Είναι η ευθύνη μας για το σήμερα και η διεκδίκηση για το αύριο.

ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

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