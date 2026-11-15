Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

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Την πληροφορία που την ήθελε να γράφει τραγούδι για την Άννα Βίσση επιβεβαίωσε μέσα από την εκπομπή της η Ναταλία Γερμανού.

Στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής, η παρουσιάστρια μίλησε για την επικοινωνία που είχε η ίδια με την πλευρά της ερμηνεύτριας.

«Παιδιά νομίζω ότι έχει παραγγείλει σε πολύ κόσμο. Μπορεί να είμαι μία εξ αυτών για να γράψω κάτι… είμαι και εγώ μέσα στον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται στους ανθρώπους από την οποία ζητήθηκε υλικό.

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε ακόμη ότι η Άννα Βίσση βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου αυτή την περίοδο δουλεύει στο στούντιο και ηχογραφεί νέα κομμάτια. Οι προετοιμασίες αυτές συνδέονται με την επόμενη δισκογραφική της πορεία, για την οποία έχουν ήδη κινητοποιηθεί αρκετοί δημιουργοί, μετά το …διαζύγιο με τον Νίκο Καρβέλα.

Οι δύο γυναίκες έχουν διατηρήσει επί χρόνια στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση, ενώ η Ναταλία Γερμανού έχει γράψει στο παρελθόν στίχους για τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση.

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