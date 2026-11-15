Eurovision Asia: Η Carmelle από τις Φιλιππίνες νίκησε στον πρώτο ασιατικό διαγωνισμό (Video)

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Μια νέα σελίδα στην 70χρονη ιστορία του θεσμού της Eurovision γράφτηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026. Η 19χρονη τραγουδίστρια Carmelle (Carmelle Collado) από τις Φιλιππίνες αναδείχθηκε η πρώτη μεγάλη νικήτρια στην ιστορία της Eurovision Song Contest Asia, που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο στάδιο One Bangkok Forum στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα εντυπωσίασε στη σκηνή ερμηνεύοντας το δυναμικό dance-pop και rap κομμάτι «Sobra-Sobra» (που στα ταγκάλογκ σημαίνει «πάρα πολύ»), με στίχους στα αγγλικά και τα ταγκάλογκ. Πρόκειται για έναν ύμνο στη γυναικεία χειραφέτηση και την αυτοεκτίμηση, αφιερωμένο στις γυναίκες των Φιλιππίνων. Χαρακτηριστικός είναι ο στίχος του ρεφρέν: «Κι αν είμαι υπερβολικά πολλή για σένα, ίσως απλώς να μην είσαι αρκετός για μένα».

Το βραβείο στη 19χρονη Carmelle παρέδωσε η φετινή νικήτρια της “αυθεντικής” Eurovision, Dara, που ταξίδεψε στη Μπανγκόκ και έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το νικητήριο “Bangaranga” αλλά και το νέο της single με τίτλο “Bad Idea”.

Η νίκη της Carmelle ήρθε με καθαρή διαφορά, καθώς συγκέντρωσε 211 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις εθνικές κριτικές επιτροπές (93 βαθμοί) όσο και στην ψηφοφορία του κοινού (118 βαθμοί). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), στη διαδικασία συμμετείχαν θεατές από 183 χώρες και περιοχές από όλο τον κόσμο.

Στον παρθενικό διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη υπό το γνώριμο σύνθημα «United by Music» (Ενωμένοι μέσω της Μουσικής), συμμετείχαν συνολικά 11 χώρες. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η οικοδέσποινα Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Μαλαισία και το Λάος.

Η επιτυχία της Carmelle στη Μπανγκόκ της εξασφάλισε ένα ξεχωριστό έπαθλο πέρα από το τρόπαιο. Η 19χρονη τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία τον Μάιο του 2027, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια τιμητική guest εμφάνιση στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού της Eurovision.

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