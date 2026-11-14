search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 17:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2026 17:15

Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού» – «Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”» (Video)

14.11.2026 17:15
karystinos (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής μοιράστηκε ο Αντώνης Καρυστινός στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου βρέθηκε καλεσμένος μαζί με την Άννα Μενενάκου, με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, όταν συμμετείχε σε παραστάσεις θεάτρου δρόμου και περπατούσε πάνω σε ξυλοπόδαρα στο κέντρο της Αθήνας.

«Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Ο Αντώνης Καρυστινός θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Ζαν Ζακ Τεσόν, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια ομάδα θεάτρου δρόμου στην Ελλάδα, με δραστηριότητες που περιλάμβαναν παντομίμα και ακροβατικά.

«Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα βλέπανε και λέγανε “τι είναι αυτό;”. Ήταν ο Ζαν Ζακ Τεσόν, έκανε στο Γαλλικό Ινστιτούτο θέατρο δρόμου και είχε ερωτευτεί την Ελλάδα και έμενε εδώ. Είχε φτιάξει αυτή την ομάδα και ξετρελάθηκα. Κάναμε μαζί παραστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”»

Ο ηθοποιός περιέγραψε στη συνέχεια τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, αποκαλύπτοντας πως οι συμμετέχοντες δοκίμαζαν ακόμη και την ισορροπία σε σχοινί.

«Ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, όχι τσίρκο, αλλά ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης», εξήγησε.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να θυμηθεί και τις αντιδράσεις των μικρών παιδιών όταν τον έβλεπαν να περπατά πάνω στα ξυλοπόδαρα.

«Ήταν εντυπωσιακό. Στο δικό μου ύψος συν τα ξυλοπόδαρα, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ναταλία Γερμανού: Η μονολεκτική απάντηση σε συνεργάτη της μετά τις δηλώσεις της μητέρας της (Video)

Ερρίκος Πετιλόν: «Μπλέχτηκα, κατέβηκα στις πλατείες, έκανα χρήση για να ισορροπήσω» (Video)

Βασιλιάς Κάρολος και Έλτον Τζον αυτοσαρκάζονται: «Είμαστε ακόμα όρθιοι» – Οι χιουμοριστικές ατάκες τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekklisia-fthiotida__3_
ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Άγνωστοι μπήκαν σε εκκλησία και την βανδάλισαν – Συγκέντρωσαν εικόνες στο κέντρο της αίθουσας και τις έκαψαν (Video)

karystinos (1)
LIFESTYLE

Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού» – «Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”» (Video)

parisi diadilosi (1)
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όσα δεν βλέπουν τα κόμματα και πώς μπορούν να μάθουν από την κοινωνία

aerodromio-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «δείχνουν» πίσω από το μπλακ άουτ – Αναμένονται τουλάχιστον 2.000 νέες ακυρώσεις πτήσεων

odusseas dimas
ΕΛΛΑΔΑ

«Ζητώ συγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο»: Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψη για ντόπινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

abu dhabi synomilies – new
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική βάζει στο τραπέζι η Ρωσία - Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

Greece
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ μετά τον διεθνή διασυρμό της Ελλάδας από την Ολλανδία με 7-0 (Photos)

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 17:26
ekklisia-fthiotida__3_
ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Άγνωστοι μπήκαν σε εκκλησία και την βανδάλισαν – Συγκέντρωσαν εικόνες στο κέντρο της αίθουσας και τις έκαψαν (Video)

karystinos (1)
LIFESTYLE

Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού» – «Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”» (Video)

parisi diadilosi (1)
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Όσα δεν βλέπουν τα κόμματα και πώς μπορούν να μάθουν από την κοινωνία

1 / 3