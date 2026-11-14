Αντώνης Καρυστινός: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού» – «Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”» (Video)

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Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της υποκριτικής μοιράστηκε ο Αντώνης Καρυστινός στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου βρέθηκε καλεσμένος μαζί με την Άννα Μενενάκου, με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και αποκάλυψε μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, όταν συμμετείχε σε παραστάσεις θεάτρου δρόμου και περπατούσε πάνω σε ξυλοπόδαρα στο κέντρο της Αθήνας.

«Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού»

Ο Αντώνης Καρυστινός θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Ζαν Ζακ Τεσόν, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια ομάδα θεάτρου δρόμου στην Ελλάδα, με δραστηριότητες που περιλάμβαναν παντομίμα και ακροβατικά.

«Έκανα κάποτε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα βλέπανε και λέγανε “τι είναι αυτό;”. Ήταν ο Ζαν Ζακ Τεσόν, έκανε στο Γαλλικό Ινστιτούτο θέατρο δρόμου και είχε ερωτευτεί την Ελλάδα και έμενε εδώ. Είχε φτιάξει αυτή την ομάδα και ξετρελάθηκα. Κάναμε μαζί παραστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”»

Ο ηθοποιός περιέγραψε στη συνέχεια τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, αποκαλύπτοντας πως οι συμμετέχοντες δοκίμαζαν ακόμη και την ισορροπία σε σχοινί.

«Ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, όχι τσίρκο, αλλά ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης», εξήγησε.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να θυμηθεί και τις αντιδράσεις των μικρών παιδιών όταν τον έβλεπαν να περπατά πάνω στα ξυλοπόδαρα.

«Ήταν εντυπωσιακό. Στο δικό μου ύψος συν τα ξυλοπόδαρα, τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν “τι είναι αυτός εκεί πάνω;”», είπε.

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