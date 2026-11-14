Φωκίδα: Άγνωστοι μπήκαν σε εκκλησία και την βανδάλισαν – Συγκέντρωσαν εικόνες στο κέντρο της αίθουσας και τις έκαψαν (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρές καταστροφές προκλήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, στο Παλιό Καστέλι Φωκίδας, όπου άγνωστος ή άγνωστοι φέρονται να εισέβαλαν στην εκκλησία, να αφαίρεσαν τις εικόνες και τα εξαπτέρυγα από τις θέσεις τους και να τους έβαλαν φωτιά στο κέντρο του ναού.

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μια νεαρή γυναίκα που περνούσε από την περιοχή αντιλήφθηκε την καταστροφή στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Οι φωτογραφίες από τον ναό αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές, με τους τοίχους και την οροφή να έχουν μαυρίσει από τους καπνούς, ενώ στο δάπεδο διακρίνονται στάχτες και αποκαΐδια από τις καμένες εικόνες και τα εξαπτέρυγα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Lamianow.gr ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Καστελλίων Αχιλλέας Αγαπητός η εκκλησία δεν είχε μέσα χρήματα, αφού λειτουργεί μόλις μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. «Μας κάνει φοβερή εντύπωση ποιος μπορεί να προέβη σε μια τέτοια αποτρόπαια κίνηση. Η εκκλησία δεν είχε χρήματα, λειτουργεί μία φορά τον χρόνο, τον Αύγουστο. Κάποιος μπήκε μέσα, έβγαλε τις εικόνες και τις έκαψε στο κέντρο της εκκλησίας μαζί με τα εξαπτέρυγα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ούτε η ταυτότητα των υπευθύνων. Τα αίτια της καταστροφής και τα ενδεχόμενα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Διαβάστε επίσης:

«Ζητώ συγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο»: Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Δήμα μετά τη σύλληψη για ντόπινγκ

Χάρης Δούκας για ΚΕΔΕ: «Υποταγή ή διεκδίκηση» – Σκληρή επίθεση στη φιλοκυβερνητική πλειοψηφία

Τραγωδία στον Βόλο με νεκρό 24χρονο οδηγό αγροτικού – Ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι